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Congreso aprueba mañana salvo sorpresa el decreto de vivienda que PP derogará si gobierna

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Madrid, 11 nov (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso convalidará este jueves, salvo sorpresa, uno de los dos decretos ley de vivienda que aprobó el Gobierno el pasado 6 de octubre a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, y que el PP se ha comprometido a derogar en caso de gobernar tras las elecciones del 29 de noviembre.

El decreto que puede ver luz verde incluye la protección antidesahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y topes a la actualización anual de las rentas hasta el final de 2027.

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También establece límites a determinadas compras especulativas de vivienda, un IVA del 10 % para los pisos turísticos, un IVA del 4 % para la vivienda protegida, beneficios fiscales para inquilinos y caseros, y préstamos públicos al 0 % para la entrada de una hipoteca, dentro de un decreto que, en principio, tiene el respaldo por parte de los grupos.

El Ejecutivo cuenta con los apoyos suficientes para sacarlo adelante, aunque por un solo voto de diferencia, ya que en la Diputación Permanente (órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes están disueltas) el bloque formado por el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos suman 35 votos a favor, frente a los 34 en contra de PP, Vox y Junts.

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El Gobierno ya intentó validar en el Congreso estos dos decretos a principios de octubre, pero fueron rechazados por el pleno, lo que precipitó el adelanto de las elecciones generales.

Tras el adelanto electoral, el Ejecutivo volvió a presentarlos con algunas modificaciones para someterlos a la Diputación Permanente, donde -a diferencia del pleno- los votos de Junts no son decisivos.

Como ya hicieron el 2 de octubre en el pleno, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defenderán este jueves cada uno un decreto en la Diputación Permanente.

El más polémico y que no será convalidado por falta de apoyos lo expondrá el ministro Bustinduy y se centra en la prórroga automática de los contratos de alquiler impulsada por Sumar y por el movimiento por la vivienda.

Si esta norma fuera convalidada, la actual prórroga anual de los alquileres de vivienda habitual sería sustituida por prórrogas automáticas de cinco o siete años, y si el propietario decidiese no renovar debería indemnizar al inquilino con el equivalente a doce mensualidades, salvo excepciones.

El decreto que previsiblemente se aprobará y que contiene el grueso de las medidas lo presentará Isabel Rodríguez, que hará hincapié en que estas "benefician al conjunto de la ciudadanía", han señalado a EFE fuentes del ministerio.

Desde Vivienda destacan de este decreto los préstamos de hasta 50.000 euros a quien quiera acceder a una primera vivienda, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, las deducciones fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, el "escudo" antidesahucios y las ayudas a los promotores de vivienda en alquiler social o asequible.

El debate tendrá lugar justo después de la huelga general de este miércoles, que tiene la crisis de la vivienda como su motivo principal y detonante, y un día antes del inicio de la campaña electoral, con la vivienda como uno de los ejes políticos.

En esa línea, fuentes del ministerio señalan que frente a sus "medidas para la mayoría" en el debate "se verá a una derecha y a una ultraderecha que solo trabajan para los especuladores y los buitres, con un modelo caduco que no sirve para afrontar la crisis actual de la vivienda".

A dieciocho días para los comicios del 29N, el PP ya ha prometido que si llega a la Moncloa derogará tanto los decretos que se aprueben como la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que sería sustituida por un plan de construcción de un millón de viviendas. EFE

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