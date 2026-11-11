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Comienza en el Parlamento andaluz el pleno presupuestario con la ausencia de la izquierda

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(Actualiza la NA3171 con más información)

Sevilla, 11 nov (EFE).- El pleno del Parlamento andaluz, que acogerá entre otros asuntos el debate de enmiendas a la totalidad de los presupuestos andaluces de 2027, ha comenzado este mediodía con la ausencia de los diputados de la izquierda -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- en protesta por la coincidencia de la sesión con la huelga general.

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La sesión plenaria, que solo cuenta con la presencia de los parlamentarios del PP y de Vox, se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y una declaración institucional, tras lo cual se ha celebrado el debate de la modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas.

Una vez debatida la norma, que ha sido consensuada por los socios de Gobierno PP y Vox y que se votará esta tarde, está prevista la votación de una serie de nombramientos, entre ellos la de la defensora del pueblo de Andalucía, Marta Bosquet, que una vez finalizado dará paso a la comparecencia de la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, para defender los presupuestos de la Junta para 2027.

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Se da la circunstancia de que los grupos de la izquierda no podrán defender las enmiendas a la totalidad presentadas a los presupuestos tras la decisión de no acudir al pleno por coincidir con la huelga general, y tras la negativa de la Mesa de la Cámara de acceder a su petición de que se pospusiera dicho debate.

El Parlamento de Andalucía mantendrá la retribución que cobran los diputados que secunden la huelga general salvo que pidan de forma expresa a la Cámara que se les detraiga la parte correspondiente de su sueldo, según han confirmado fuentes de la Presidencia de la institución.

En caso de que los diputados que secunden la huelga lo pidan, la Mesa del Parlamento estudiará la petición de quitarles la parte correspondiente del sueldo de este miércoles, aunque fuentes de la Cámara andaluza han confirmado a EFE que cuando esto ha ocurrido en el pasado, siempre se ha resuelto mantener la remuneración de los diputados.

El último antecedente, han explicado las mismas fuentes de la Cámara, se dio en la huelga general de 2010 cuando un diputado de izquierdas que secundó el paro pidió que se le restase el sueldo y la Mesa le denegó la petición.

Los diputados de la oposición (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) anunciaron que se ausentarían del pleno de presupuestos de este miércoles al coincidir con la huelga general que han convocado los sindicatos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado de "irresponsable" la ausencia de los diputado del PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía en la primera sesión del pleno del Parlamento andaluz de esta semana.

Moreno, en una atención a los medios antes de entrar en el plenario, ha dicho que el reglamento de la Cámara "dice de una manera clara" que los diputados "no tienen derecho a huelga" y que el debate de los presupuestos, que contempla la contratación de sanitarios, docentes y proyección de obras importantes a la comunidad, no merece que "no haya nadie" en las bancadas de la oposición.

Ha criticado que "los grupos de la oposición no sean capaces ni siquiera de defender su posición" en las enmiendas a la totalidad, algo que para Moreno es "absolutamente anormal" y fruto de la influencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

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