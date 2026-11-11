Coll y Weiler acapararán todos los focos en unos Nacionales que abren la puerta el Mundial

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Madrid, 11 nov (EFE).- Carles Coll, vigente campeón del mundo y de Europa, y Carmen Weiler, oro continental, acapararán todas las miradas en los Campeonatos de España de piscina corta que arrancarán este jueves en Madrid y en los que se pondrán en juego los últimos billetes para los Mundiales que se disputarán el próximo mes de diciembre en Pekín.

Para la universal, Coll, de 25 años, ya tiene asegurada su presencia tras subir a lo más alto del podio en la final de los 200 braza de los Mundiales de piscina corta disputados en 2024 en Budapest.

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Medalla de oro que el nadador tarraconense volvió a colgarse un año después en los Europeos de piscina de 25 metros celebrados en la ciudad polaca de Lublin, tras imponerse, entre otros, al plusmarquista mundial, el neerlandés Caspar Corbeau.

Carles Coll no tuvo la oportunidad de poder repetir esos éxitos en los Europeos de piscina larga disputados este verano en París, en los que no pudo participar tras no poder acudir a las pruebas de selección a causa de los problemas burocráticos que le impidieron salir de Estados Unidos, donde entrena a las órdenes del español Sergi López.

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Nada impedirá, sin embargo, al catalán competir en los Nacionales que se disputarán en el Centro de Natación M-86, un escenario que no puede traer mejores recuerdos a Coll que la última vez que nadó en la piscina madrileña estableció cinco nuevas plusmarcas nacionales camino de los Mundiales de Budapest.

Algo menos ajetreado será en esta ocasión el programa del nadador del CN. Sabadell que aparece inscrito en tan sólo tres pruebas individuales: los 50, 100 y 200 braza.

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En dos pruebas competirá Carmen Weiler, vigente campeona de Europa de los 200 espalda en piscina corta y que, a diferencia de Coll, no tiene asegurada todavía su participación en los Mundiales de Pekín.

Weiler, que no pudo participar este verano en los Europeos de París aquejada de una dolencia en los hombros, buscará el billete para la capital china tanto en los 100 como en los 200 espalda.

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Dos de las pruebas más esperadas de los campeonatos ya que si en los 100 Weiler tendrá que medirse a la jovencísima Irene Ciércoles, la nueva sensación de la natación española, en los 200 la pupila de Sergi López contará con una durísima rival en Estella Tonrath.

Por su parte, Hugo González, que se aseguró una plaza en el equipo que participará en los Mundiales de Pekín tras subir este verano al podio en los Europeos de París, pondrá a prueba su resistencia con un agotador programa.

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Hasta en ocho pruebas distintas figura inscrito el nadador balear, que no se limitará a su habitual presencia en las pruebas de espalda (100 y 200) y estilos (100) y competirá también en los 100 mariposa y los 100 braza.

Un exigente calendario que González, doble finalista en los Juegos Olímpicos de París, completará con su presencia en los 100, 200 y unos novedosos 400 libre.

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Tampoco faltará a la cita Laura Cabanes, pese a que, como Hugo González, ya tiene asegurado el pasaporte para la capital china tras colgarse la medalla de bronce en los 200 mariposa en los Europeos de París.

La nadadora ciudadrealeña, de 20 años, competirá, además de en los 100 y 200 mariposa, en los 200 libre y los 200 estilos, donde protagonizará un intenso duelo con una Emma Carrasco, que llega a Madrid dispuesta a resarcirse del varapalo que supuso quedarse fuera de los Europeos de piscina larga de París.

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Una clasificación mundialista que ya tienen garantizada los jóvenes Irene Ciércoles, de tan sólo 16 años, y Luca Hoek, de 18, que tratarán de seguir dando pasos hacia adelante en una progresión que no parece tener límites.

Tal y como confirma la cuarta plaza que Hoek, que competirá en estos Nacionales en los 50, 100 y 200 libre, logró este verano en la final del hectómetro en los Europeos de París.

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Igualmente ilusionante fue la actuación de Ciércoles en la capital francesa, donde la turolense, que nadará en Madrid los 50 y 100 libre, así como los 50, 100 y 200 espalda, logró una brillante quinta plaza en la final de los 100 espalda en su estreno en una gran competición absoluta.

Una Irene Ciércoles que contará entre sus rivales con la canadiense Kylie Masse, una de las estrellas internacionales que competirán en Madrid y entre las que destacan el irlandés Daniel Wiffen, vigente campeón olímpico de los 800 libre, y el también canadiense Josh Liendo, plata en los 100 mariposa en los Juegos de París. EFE