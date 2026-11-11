Espana agencias

Clavijo asegura que Interior ve necesario el despliegue de Frontex en Senegal y Gambia

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 11 nov (EFE).- El presidente canario, Fernando Clavijo, se ha mostrado este miércoles "moderadamente optimista" con la "reacción" del Estado al nuevo repunte migratorio en la Ruta Atlántica, ante el que asegura que el Ministerio del Interior ve necesario el despliegue de Frontex en Senegal y Gambia.

Clavijo ha respondido en el pleno del Parlamento de Canarias a dos preguntas de la Agrupación Herreña Independiente y del PP, sus socios de Gobierno, sobre los acuerdos concretos alcanzados en la reunión interministerial celebrada este martes para abordar esta crisis humanitaria, que afecta especialmente a El Hierro.

PUBLICIDAD

El diputado de AHI Raúl Acosta ha manifestado que los herreños "llevan años metabolizando las consecuencias del hambre, la miseria y la guerra en África Occidental, aceptando la sobreexplotación de los servicios sanitarios, sociales y de emergencia, y resignándose a una menguante actividad económica, particularmente en La Restinga".

Por eso, "ya no necesitan buenas palabras", sino "respuestas, porque empiezan a estar hartos, cansados, no de los migrantes, que bastante tienen con lo suyo, sino de la inacción o ineficacia de quienes tienen que velar por la seguridad en la frontera y por la eficacia de los procedimientos y protocolos".

PUBLICIDAD

Aunque se ha congratulado de que "algo" se haya "movido a nivel estatal", Acosta ha preguntado a Clavijo si cree que la reunión de este martes, en la que participó también el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), "puede ser el primer paso para garantizar que los herreños sean tratados como ciudadanos de primera, y no carceleros o, peor, presidiarios encerrados en su propia isla".

En su respuesta, Clavijo ha agradecido a todos los grupos parlamentarios, menos a Vox, la unidad que demostraron para consensuar, de cara a ese encuentro interministerial, un documento con ocho demandas que "la Administración del Estado ha aceptado íntegramente".

Además de los 15,8 millones de euros comprometidos con Canarias por el Gobierno para afrontar este repunte migratorio, y un millón más para el refuerzo sanitario en El Hierro, Clavijo ha aludido al traslado de guaguas de Tenerife a El Hierro y ayudas de un millón de euros, como mínimo, para los vecinos y negocios de La Restinga, además de bonificaciones en el IRPF aún por determinar.

Por el PP, Juan Manuel García Casañas, diputado por El Hierro, ha afirmado que, "desde que gobierna el PSOE, han llegado a Canarias más de 130.000 personas, más de 6.000 de ellas en los últimos días al pueblo pesquero de La Restinga", por lo que su grupo "no es optimista y no entiende por qué no se ha desplegado Frontex (la Agencia Europea de Fronteras y Costas) y por qué no se han puesto las Fuerzas Armadas" en esta frontera sur de Europa.

El presidente ha informado a García Casañas de que "uno de los puntos aprobados" en ese encuentro interministerial es "el despliegue de Frontex" en Senegal y Gambia, de donde salen ahora la mayoría de cayucos rumbo a Canarias, una decisión que asegura que "comparte" el Ministerio del Interior.

Por Coalición Canaria, David Toledo ha considerado que lo conseguido del Estado de cara a la vigente crisis humanitaria "no es para tirar voladores" porque la respuesta de la Administración española "ha llegado cinco cartas tarde, 66 embarcaciones tarde, 68 fallecidos tarde, 6.665 personas tarde y 103 días tarde". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

El PP asegura que el paro “va contra el sentido común” y que la “élite” de los sindicatos está haciendo “un daño irreparable o muy profundo”

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: un miércoles con demanda de domingo

Los analistas suelen contrastar el consumo del día de huelga con el de un laborable equivalente de la semana previa y con el de un domingo

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: un miércoles con demanda de domingo

Vox suspende la entrevista de Santiago Abascal con Jordi Wild tras la negativa de RTVE a publicar los 40 minutos no emitidos de ‘La Revuelta’

La formación de ultraderecha ha decidido que “Abascal no volverá a ceder en exclusiva su imagen y discurso”, por lo que cancela su aparición en ‘The Wild Project’

Vox suspende la entrevista de Santiago Abascal con Jordi Wild tras la negativa de RTVE a publicar los 40 minutos no emitidos de ‘La Revuelta’

Todos los famosos que tienen títulos nobiliarios y no lo sabías: de las marquesas Luz Casal y Ana Torroja a Vicente del Bosque o Pocholo

La lista de condes, baronesas y marqueses se completa con nombres del panorama español que nunca asociarías a la aristocracia tradicional

Todos los famosos que tienen títulos nobiliarios y no lo sabías: de las marquesas Luz Casal y Ana Torroja a Vicente del Bosque o Pocholo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: un miércoles con demanda de domingo

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: un miércoles con demanda de domingo

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

Qué son los piquetes informativos: ¿tienen el derecho de impedirte ir al trabajo si no quieres hacer huelga general?

Así está el tráfico en España por la huelga general: los piquetes cortan varias autovías de acceso a Madrid y al Parc Logístic de Barcelona y provocan retenciones en la circulación

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

ECONOMÍA

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna

Comprar una vivienda ya exige 3.000 euros de sueldo y un ahorro de 76.000: es lo que pide el banco de media para conceder una hipoteca

DEPORTES

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano