Clavijo asegura que Interior ve necesario el despliegue de Frontex en Senegal y Gambia

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 nov (EFE).- El presidente canario, Fernando Clavijo, se ha mostrado este miércoles "moderadamente optimista" con la "reacción" del Estado al nuevo repunte migratorio en la Ruta Atlántica, ante el que asegura que el Ministerio del Interior ve necesario el despliegue de Frontex en Senegal y Gambia.

Clavijo ha respondido en el pleno del Parlamento de Canarias a dos preguntas de la Agrupación Herreña Independiente y del PP, sus socios de Gobierno, sobre los acuerdos concretos alcanzados en la reunión interministerial celebrada este martes para abordar esta crisis humanitaria, que afecta especialmente a El Hierro.

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El diputado de AHI Raúl Acosta ha manifestado que los herreños "llevan años metabolizando las consecuencias del hambre, la miseria y la guerra en África Occidental, aceptando la sobreexplotación de los servicios sanitarios, sociales y de emergencia, y resignándose a una menguante actividad económica, particularmente en La Restinga".

Por eso, "ya no necesitan buenas palabras", sino "respuestas, porque empiezan a estar hartos, cansados, no de los migrantes, que bastante tienen con lo suyo, sino de la inacción o ineficacia de quienes tienen que velar por la seguridad en la frontera y por la eficacia de los procedimientos y protocolos".

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Aunque se ha congratulado de que "algo" se haya "movido a nivel estatal", Acosta ha preguntado a Clavijo si cree que la reunión de este martes, en la que participó también el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), "puede ser el primer paso para garantizar que los herreños sean tratados como ciudadanos de primera, y no carceleros o, peor, presidiarios encerrados en su propia isla".

En su respuesta, Clavijo ha agradecido a todos los grupos parlamentarios, menos a Vox, la unidad que demostraron para consensuar, de cara a ese encuentro interministerial, un documento con ocho demandas que "la Administración del Estado ha aceptado íntegramente".

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Además de los 15,8 millones de euros comprometidos con Canarias por el Gobierno para afrontar este repunte migratorio, y un millón más para el refuerzo sanitario en El Hierro, Clavijo ha aludido al traslado de guaguas de Tenerife a El Hierro y ayudas de un millón de euros, como mínimo, para los vecinos y negocios de La Restinga, además de bonificaciones en el IRPF aún por determinar.

Por el PP, Juan Manuel García Casañas, diputado por El Hierro, ha afirmado que, "desde que gobierna el PSOE, han llegado a Canarias más de 130.000 personas, más de 6.000 de ellas en los últimos días al pueblo pesquero de La Restinga", por lo que su grupo "no es optimista y no entiende por qué no se ha desplegado Frontex (la Agencia Europea de Fronteras y Costas) y por qué no se han puesto las Fuerzas Armadas" en esta frontera sur de Europa.

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El presidente ha informado a García Casañas de que "uno de los puntos aprobados" en ese encuentro interministerial es "el despliegue de Frontex" en Senegal y Gambia, de donde salen ahora la mayoría de cayucos rumbo a Canarias, una decisión que asegura que "comparte" el Ministerio del Interior.

Por Coalición Canaria, David Toledo ha considerado que lo conseguido del Estado de cara a la vigente crisis humanitaria "no es para tirar voladores" porque la respuesta de la Administración española "ha llegado cinco cartas tarde, 66 embarcaciones tarde, 68 fallecidos tarde, 6.665 personas tarde y 103 días tarde". EFE

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(foto)