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Cinco detenidos en los piquetes en la Comunitat Valenciana

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València, 11 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a cinco personas que participaban en los piquetes informativos desplegados esta jornada de huelga general en la Comunitat Valenciana, tres en València y dos en Alicante.

En València han sido detenidos tres hombres, de entre 24 y 34 años, que participaban en la concentración desarrollada en la rotonda del Mirador, en el principal acceso a la ciudad desde el norte.

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Dos de ellos han sido acusados de desórdenes públicos y uno por atentado a agente de la autoridad.

En Alicante se ha cortado la avenida de la Universidad, en la zona de Rabasa, uno de los principales accesos a la ciudad desde la autovía A-70 y que conecta con la Universidad de Alicante y San Vicente del Raspeig.

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La Policía Nacional ha cargado contra los manifestantes y ha disuelto el piquete, provocando varios heridos y la detención de una mujer, según ha denunciado el sindicato.

La segunda detención se ha producido en la avenida de Denia, y posteriormente, alrededor de medio centenar de manifestantes han trasladado su protesta a las inmediaciones de la Comisaría Provincial. EFE

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