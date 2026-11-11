Cientos de personas cortan la Gran Vía de Madrid contra rentistas y por una vivienda digna

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Madrid, 11 nov (EFE).- Cientos de personas han cortado al mediodía de este miércoles la Gran Vía de Madrid con motivo de la huelga general, para clamar por una vivienda digna y pedir la salida de los "rentistas de nuestros barrios".

A la concentración también se han sumado profesores que estaban convocados este miércoles en Callao para reivindicar una educación pública de calidad y un grupo de ciudadanos en bici, que ha recorrido partes de la ciudad como forma de protesta por la huelga general de este miércoles.

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También un grupo de camareras de piso se han unido a la protesta con pancartas y reclamando que "sin kellys no hay hotel".

"Esto es lucha de clases, no podemos hacer las paces", han reivindicado los ciudadanos que han cortado Gran Vía, a la altura con la calle Fuencarral, en una jornada en la que se están sucediendo por toda la ciudad piquetes informativos.

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"No tenemos casa", han reiterado los manifestantes, que han portado camisetas y emblemas en defensa de la vivienda.

La Policía Nacional se ha desplegado en las inmediaciones de la concentración. EFE