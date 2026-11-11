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Charles golpea España con abundantes lluvias y vientos huracanados en un día muy "adverso"

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Madrid, 11 nov (EFE).- La borrasca Charles, "pequeña pero muy profunda y adversa", dejará este miércoles un temporal de abundantes lluvias, fuerte oleaje y vientos muy intensos e incluso rachas huracanadas en amplias zonas de España, con impactos que podrían ser "graves o incluso muy graves", antes de comenzar a alejarse el jueves y perder intensidad.

Rubén del Campo, portavoz de Aemet, ha advertido de que los efectos de Charles, nombrada por el Servicio Meteorológico Portugués, se notarán primero en Canarias con fuertes vientos, mal estado de la mar y lluvias abundantes en las islas, antes de desplazarse hacia la península, donde el temporal avanzará de sur a norte y afectará a amplias zonas del sur, oeste y centro.

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"Mucha precaución", ha insistido Del Campo, quien ha recomendado permanecer atentos a los avisos en vigor y seguir recomendaciones de Protección Civil ante una jornada que puede ser "muy adversa".

 Este miércoles en las Canarias, la situación va a ser muy adversa con rachas muy fuertes de viento durante la madrugada e incluso huracanadas, sobre todo en La Palma, además de un importante temporal marítimo con olas que pueden superar los 5 o 6 metros y lluvias en forma de chubascos fuertes o muy fuertes.

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Del Campo ha explicado que con el avance de la mañana, los efectos de Charles se trasladarán a la península con lluvias abundantes, que se irán intensificando, en Extremadura y Andalucía occidental y de nuevo en el entorno del sistema central, sobre todo en el norte de Cáceres y sur de Ávila.

 Serán muy abundantes, con más de 120 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas lo que podrá dar lugar a "inundaciones y al aumento importante del caudal en ríos y arroyos".

A partir del mediodía, las lluvias podrán ser también persistentes y estar acompañadas de tormentas muy fuertes, sin que se descarte algún tornado o manga marina en el sur y oeste de Andalucía.

En este punto, el portavoz ha explicado que "las precipitaciones acabarán llegando a prácticamente toda la península" y podrán ser fuertes y persistentes en buena parte del oeste, centro y sur.

El viento será otro de los principales riesgos del temporal, con rachas muy intensas que comenzarán a notarse en Andalucía desde el mediodía, acompañadas de fuerte oleaje en el golfo de Cádiz y el área del Estrecho, donde las olas podrán superar los cinco metros a primeras horas de la tarde.

Las rachas más fuertes se extenderán después a Extremadura y Castilla-La Mancha y, ya a media tarde, a la zona centro y Castilla y León, con velocidades que podrán superar los 90 o 120 kilómetros por hora, según las zonas.

Del Campo ha advertido de que estos vientos pueden tener un impacto "grave o incluso muy grave", sobre todo en zonas densamente pobladas, por la posible caída de ramas, árboles y objetos situados en lugares elevados.

En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán en general, aunque el ambiente seguirá siendo suave para la época del año, con máximas de entre 22 y 25 grados en el Cantábrico y área mediterránea.

El jueves, Charles se irá alejando progresivamente, aunque la borrasca Bruna, situada en el Atlántico, todavía ejercerá su influencia, si bien de forma menos adversa.

Las lluvias continuarán en buena parte del territorio, con menor probabilidad en el sureste y Baleares, y serán más abundantes en el norte y en el entorno del sistema Central acompañadas de fuerte viento la primera mitad del día en el centro y norte peninsular, mientras que en Canarias se espera una jornada más tranquila.

Las temperaturas subirán ligeramente y el ambiente continuará suave, con valores de hasta 25 grados en el área mediterránea.

A partir del viernes seguirán llegando "borrascas atlánticas" con sus frentes asociados sobre todo a puntos del Cantábrico, oeste y centro de la península y con temperaturas que no experimentarán grandes cambios y se mantendrán en valores algo superiores a los habituales para esta época del año en buena parte del país. EFE

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