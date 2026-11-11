Chacarra afronta como líder la final de Dubái con McIlroy en busca de su octava corona

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Redacción deportes, 11 nov (EFE).- Dubái será el escenario a partir de este jueves de la final del DP World Tour con el enigma de quién ganará el título de mejor jugador de la temporada del circuito europeo, con el español Eugenio Chacarra como líder y el norirlandés Rory McIlroy, segundo y en busca de su octava corona, que igualaría el récord.

Para Chacarra, sería la primera orden de mérito europea, la llamada 'Race to Dubai' desde 2009, y se convertiría en el tercer español en ganarla después de los seis títulos que Severiano Ballesteros logró entre 1976 y 1991 y del que conquistó Jon Rahm en 2019.

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McIlroy, número dos del mundo, tiene el reto de alcanzar la marca del escocés Colin Montgomerie después de haber encadenado cuatro triunfos consecutivos más los conquistados en 2012, 2014 y 2015.

Pero después de haber dominado con mano de hierro el circuito en las últimas ediciones, el seis veces ganador de ‘majors’ tiene esta vez la firme oposición del madrileño, quien suma tres torneos esta campaña y quien se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del golf europeo a sus 26 años, con la vista puesta en la Ryder Cup de 2027.

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La final de Dubái en el Jumeirah Golf Estates, sin corte tras las dos primeras rondas, tiene la particularidad de que es la que más puntos reparte, 12.000 en total, con 2.000 puntos para el ganador, 1.335 para el segundo y 752 para el tercero, lo que alimenta la emoción en la pugna por la corona.

Chacarra tiene 4.243,79 puntos y aventaja en 533,93 a McIlroy y en 715,17 al estadounidense, Patrick Reed, tercer clasificado, por lo que todo está abierto y existen numerosas combinaciones, puesto que hasta nueve jugadores tienen opciones matemáticas de llevarse la corona.

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El madrileño es el que mejor lo tiene, mientras que el norirlandés precisa ganar o ser segundo en solitario y que el ahora líder fuera tercero o peor.

Reed es el tercero de los aspirantes que podría ganar la ‘Race to Dubai’ sin hacerlo en la final.

Chacarra cree que McIlroy, de 37 años y uno de los seis golfistas de la historia en conquistar el Grand Slam, es el favorito por su palmarés y experiencia, papel que el número dos del mundo no rechaza.

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“Cuando vuelves a un campo de golf en el que has jugado mucho y en el que te ha ido bien, eso siempre te da una pequeña ventaja al empezar la semana”, opinó el dos veces ganador del Masters de Augusta el pasado martes al recordar que acumula tres victorias en el torneo.

Después de su victoria en Abu Dabi el pasado domingo, su primer título desde que ha abandonado LIV, la liga saudí, Rahm llega cargado de moral a la final, que también ha ganado en tres ocasiones (2017, 2019 y 2022), al tener opciones de llevarse la corona, aunque necesita algunas carambolas.

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El golfista vasco, sexto clasificado en la clasificación con 2.525,45 puntos, necesitaría a toda costa la victoria para alzar su segundo trofeo Harry Vardon, y que Chacarra terminara noveno o peor y McIlroy y Reed no fueran segundos.

El Jumeirah Golf Estates reunirá a los 50 mejores jugadores de la clasificación, aunque algunos de las figuras, como el inglés Matt Fitzpatrick, el irlandés Shane Lowry o el sueco Ludvig Aberg, han declinado jugar, algunos de ellos por la situación de inestabilidad en Oriente Medio, por lo que ha corrido la lista.

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Además del campeón de la temporada, en la final de Dubái se dilucidarán las diez tarjetas para jugar en el PGA Tour el próximo año.

Chacarra la tiene asegurada, mientras que Rahm, según las normas vigentes del circuito estadounidense, no podría jugar en él hasta agosto del próximo año por la sanción que implica haber militado en LIV.

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El inglés Joe Dean, decimosexto en la tabla, es el que tendría a día de hoy la última tarjeta, con cuatro españoles que le pisan los talones.

Ángel Ayora (17) está a sólo 44,76 puntos de diferencia, por delante justo de Nacho Evira y Ángel Hidalgo, mientras que a David Puig (21) le separan 245,18 puntos de Dean.

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Desde que se instauró en 2023 el convenio de las diez tarjetas en virtud de la alianza estratégica entre el PGA Tour y el DP World Tour, Jorge Campillo es el único español que la consiguió por esta vía a finales de esa temporada.

Además de estar en juego la orden de mérito, que pasó a denominarse ‘Race to Dubai’ en 2009, el mejor jugador de la temporada se llevará un cheque extra de dos millones de dólares (1,7 millones de euros) y si además ganara el torneo, añadiría otros tres millones de dólares (82,6 millones de euros). EFE