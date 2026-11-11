Cepyme dice que la huelga no es la solución y ATA que autónomos trabajan con normalidad

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Madrid, 11 nov (EFE).- La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha afirmado este miércoles que la huelga general convocada por la crisis de la vivienda no es la solución, a lo que el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha añadido que el 90 % de los autónomos está desarrollando su actividad con normalidad.

En una entrevista en RNE, el también vicepresidente de la CEOE ha explicado que "la incidencia está siendo un poco mayor por piquetes en el centro de las ciudades" y ha destacado la "normalidad" en el transcurso de la jornada.

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Por su parte, De Miguel ha pedido en una entrevista en el Canal 24 horas agilizar los trámites para construir, ya que se calcula que en las zonas tensionadas faltan unas 700.000 viviendas, porque España tiene "un problema gravísimo de vivienda" que "no tendrá soluciones a corto plazo y que exigirá "una política seria y compleja".

La dirigente empresarial ha propuesto aumentar la construcción y acortar los plazos administrativos, ya que actualmente pasan unos diez años desde el primer trámite hasta la entrega de la vivienda, y ha denunciado que casi el 40 % del coste de la vivienda nueva corresponde a impuestos.

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Además de la carga fiscal, ha atribuido el encarecimiento de la construcción a la inflación y a la subida de los costes, sobre todo los laborales, por lo que ha pedido "actuar de una forma global sobre todos los elementos que inciden en el precio total de la vivienda".

Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), ha considerado que "no es el momento" de negociarlo, ya que en su opinión debe hacerse al cierre del ejercicio, teniendo en cuenta la inflación anual y cuando estén todos los datos de 2026. EFE

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