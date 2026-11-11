09/10/2026 CECA MAGÁN Abogados incorpora como counsels a Adela Martín y Enrique Viola. Ceca Magán Abogados ha incorporado a Adela Martín Márquez y Enrique Viola como 'counsels' del área de Tributario en su oficina de Barcelona, informa en un comunicado la firma multidisciplinar de asesoramiento jurídico empresarial. POLITICA CECA MAGÁN

Guardar

Ceca Magán Abogados ha incorporado a Adela Martín Márquez y Enrique Viola como 'counsels' del área de Tributario en su oficina de Barcelona, informa en un comunicado la firma multidisciplinar de asesoramiento jurídico empresarial.

Pretende así afianzar su posición en asesoramiento fiscal y litigación tributaria: son dos profesionales con más de 20 años de experiencia sobre fiscalidad española e internacional, empresa familiar y litigación tributaria.

PUBLICIDAD

El socio director, Esteban Ceca, ha destacado la voluntad de fortalecer los equipos para abordar la fiscalidad, que tiene "un impacto directo en las inversiones y la continuidad de los negocios", y el socio director en Cataluña, Miguel Lobón, ha asegurado que "una prioridad estratégica" es que Cataluña sea uno de sus motores de crecimiento.

ENRIQUE VIOLA

Viola, licenciado en Derecho en la UB y máster AGT en Esade, ha asesorado a empresas familiares, grandes patrimonios, deportistas y en reestructuraciones empresariales, y reforzará la capacidad de abordar cuestiones fiscales complejas vinculadas a organización patrimonial, actividad empresarial y operaciones corporativas.

PUBLICIDAD

Viola considera "fundamental combinar el conocimiento técnico con una visión global del negocio", teniendo en cuenta que las decisiones fiscales están muy vinculadas a la estrategia empresarial y patrimonial.

ADELA MARTÍN MÁRQUEZ

Martín, licenciada en Derecho, máster en Fiscalidad General (UPF) y formada en Derecho Penal Económico (CEU Abat Oliba), está especializada en litigación tributaria y contencioso-administrativa, con experiencia en inspección fiscal, procedimientos sancionadores y litigios en tribunales, asesoría a empresas familiares, prevención de conflictos, y preparación fiscal y jurídica de procesos sucesorios.

PUBLICIDAD

Ha dicho que acompañar a una empresa cuando surge un conflicto tributario "requiere mucho rigor y análisis jurídico, además de un conocimiento profundo" de sus circunstancias, y ha destacado la necesidad de ayudar a decidir con una visión preventiva.

Ceca Magán tiene 53 años, supera los 220 profesionales en oficinas propias en España y ofrece cobertura internacional en más de 160 países desde las alianzas internacionales FLI, LAW, AdVoc y Celia Alliance, como representante de ellas en España.

PUBLICIDAD