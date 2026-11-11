CCOO y UGT destacan el "amplio seguimiento" de la huelga en los primeros turnos

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Madrid, 11 nov (EFE).- Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han destacado este miércoles de madrugada el "amplio seguimiento" que está teniendo la huelga general por la vivienda y por los salarios dignos en los primeros turnos.

Ambas instituciones sindicales han publicado un comunicado en sus redes sociales en el que han detallado que los puertos, especialmente los de Valencia y Algeciras, registran un seguimiento del 90 %; la industria cárnica, del 85 %, y el sector energético, del 75 %.

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Además, han asegurado que el seguimiento en el sector de la automoción ha alcanzado el 90 %, con "paros totales" en empresas como Volkswagen Navarra y SEAT Barcelona. Por su parte, la recogida de basuras ha registrado un seguimiento del 82 %, mientras que en el sector postal se ha situado en el 35,04 %.

Igualmente, los servicios sociosanitarios, han afirmado, se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos, con un seguimiento registrado del 38 %.

Por tanto, CCOO y UGT han valorado "positivamente" estos primeros datos, los cuáles, han asegurado, serán ampliados cuando tengan más información sobre el desarrollo de la huelga "en el conjunto de lo sectores y territorios". EFE

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