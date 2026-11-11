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CCOO y UGT cifran en un 84 % el seguimiento de huelga en Cataluña y Pimec lo rebaja al 9 %

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Barcelona, 11 nov (EFE).- CCOO y la UGT de Catalunya cifran en un 84 % el seguimiento global que está teniendo hasta ahora la huelga general en Cataluña, mientras que la patronal Pimec lo ha rebajado a un 8,9 %, aunque ha admitido que un 29 % de las empresas se están viendo afectadas.

Según datos facilitados por CCOO y UGT, el grado de seguimiento de la huelga en la automoción y en el transporte industrial ha sido de un 92 %; en el sector del metal, de un 89 %, y de un 80 % en el sector servicios y hostelero, entre otros sectores.

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En las universidades públicas y privadas, el seguimiento ha sido del 100 %, según CCOO y UGT.

Según los sindicatos, que han hecho estas estimaciones a partir de los datos recopilados del turno de noche y de los turnos de la mañana, el seguimiento se ha situado en un 72 % en la administración local, en un 80 % en las empresas cárnicas y en un 90 % en el sector de la carretera, que incluye el transporte de mercancías.

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Las primeras horas de la huelga general han estado marcadas por los numerosos cortes de carretera en toda Cataluña organizados por los sindicatos convocantes, principalmente CCOO y UGT de Catalunya.

En cambio, la patronal Pimec ha rebajado sustancialmente el seguimiento de la huelga hasta el 8,9 %, según datos del Observatorio de Pimec recogidos hasta las 08:22 horas.

La patronal ha señalado que esta diferencia entre el seguimiento del paro y su impacto sobre la actividad económica -un 29 % de empresas con actividad reducida o parada- se explica, en parte, por las dificultades de movilidad y las incidencias que impiden desarrollar la actividad con normalidad, incluso en empresas donde ningún trabajador ha secundado la huelga.

En concreto, Pimec sostiene que el 46,4 % de las empresas con actividad afectada por la huelga no tenían ningún empleado en huelga, mientras que un 31,8 % de las empresas monitorizadas por Pimec han registrado al menos una persona que no ha podido llegar a su puesto de trabajo por problemas de movilidad.

Pimec también asegura que el 14,2 % de empresas consultadas han informado de la presencia de piquetes en sus centros de trabajo o en los accesos a sus instalaciones.

Aunque Pimec respalda el derecho de huelga, la patronal que preside Antoni Cañete subraya que las pymes no son "responsables de la problemática de la vivienda" que motiva esta huelga general y ven "injusto" que estas protestas acaben teniendo impacto sobre su actividad. EFE

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