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CCOO, UGT y CGT ven un éxito el inicio de huelga en Cataluña y esperan un gran seguimiento

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Barcelona, 11 nov (EFE).- Los sindicatos CCOO, UGT y CGT de Catalunya, fuerzas que están entre los convocantes de la huelga general de este miércoles, consideran un éxito las primeras horas de arranque de esta protesta y esperan un gran seguimiento de la huelga general en Cataluña.

Estos sindicatos, con el apoyo del Sindicat de Llogateres y de otras fuerzas sindicales, han organizado este miércoles piquetes informativos en numerosos polígonos industriales y centros comerciales de Cataluña con motivo de la huelga general.

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En una atención a los medios durante un piquete informativo, la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha asegurado que se trata de una jornada "histórica" y que hasta ahora la movilización está siendo "un éxito", porque en empresas como Mercabarna, Seat o Grifols "está todo parado".

López ha dicho que se está viendo "menos actividad que un domingo, porque la gente trabajadora está muy harta".

Aunque ha admitido que los cortes de carreteras están provocando algunos "momentos de tensión", ha comentado que "no puede haber normalidad" en una huelga general.

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"El derecho al trabajo lo tenemos cada día y el derecho a la huelga es para conquistar derechos", ha añadido, y se ha mostrado convencida de que "muchos trabajadores" están secundando la huelga.

Asimismo, ha instado a las patronales, de las que ha dicho que se están "forrando" con los actuales máximos históricos de beneficios, a aumentar salarios "entre un 4 y un 7 %", y ha pedido a los partidos "que se pongan las pilas con la vivienda".

Por su parte, el secretario general de la UGT catalana, Camil Ros, se ha mostrado convencido de que la jornada de hoy marcará "un antes y un después" para que suban los salarios y bajen los precios de la vivienda.

"Hay ambiente de huelga general y se espera un paro importante", ha añadido Camil Ros en otra atención a los medios durante un piquete informativo.

Ros ha asegurado que la jornada ya ha puesto de manifiesto que se están viendo muchos menos coches yendo a trabajar y "pocos camiones" circulando, y ha confiado en que la huelga tenga un amplio seguimiento en comercios y en el centro de la ciudad de Barcelona.

A su entender, es una huelga "más general" que las anteriores, porque aúna la reivindicación de un salario digno y también de una vivienda digna.

Ros ha admitido que con la huelga general de hoy la UGT busca "influir" en las próximas elecciones generales para hablar sobre vivienda y salarios, y lograr que el próximo Gobierno legisle "con más contundencia sobre la vivienda".

Por su parte, la secretaria general de la CGT de Catalunya, Montse Sánchez, ha asegurado que la huelga ha empezado "con mucha fuerza" en Cataluña, "con piquetes y cortes" por todo el territorio, y ha augurado un "gran seguimiento" del paro.

"La gente ya está harta. La vivienda no puede ser un negocio y necesitamos salarios dignos, salir a las calles y exigir condiciones dignas para la clase trabajadora", ha añadido Sánchez.

Desde primera hora de esta mañana, diversas columnas de piquetes informativos organizadas por sindicatos convocantes de la huelga recorren diversos puntos de Barcelona y confluirán en torno a las 13:00 horas en la Plaza Universitat.

Estas columnas han partido o partirán en las próximas horas del Corte Inglés de la Diagonal, del Centro comercial Las Arenas, de la Plaza de las Drassanes o bien de Glòries, entre otros puntos.

En la Plaza Universitat se espera que los máximos representantes de la UGT y CCOO de Cataluña hagan balance de la evolución de la huelga a mediodía. EFE

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