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CCOO destaca el "éxito" en el inicio de la huelga general en Sevilla

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Madrid, 11 nov (EFE).- Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla ha calificado en la madrugada de este miércoles de "éxito" las primeras horas de la huelga general en toda la provincia, según asegura la propia organización sindical a través de un comunicado emitido tras el despliegue de sus primeros piquetes informativos.

Desde el piquete apostado en Mercasevilla, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha asegurado, según traslada la nota de la central, que "esta huelga tiene razones más que justificadas y está empezando con buen pie y buen seguimiento para dar ánimo a toda la gente que va a secundar esta huelga general durante las 24 horas del 11 de noviembre".

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Según el balance facilitado por el sindicato, el paro se ha dejado sentir en los centros industriales y de distribución de la provincia.

En este sentido, Aristu ha afirmado que "en las fábricas de toda la provincia de Sevilla las trabajadoras y trabajadores no está entrando en el turno de noche", mientras que en Mercasevilla "los camiones que venían a descargar están dando la vuelta y yéndose y solo entran camiones vacíos a enchufarse".

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El dirigente provincial de CCOO ha animado a las plantillas a secundar las protestas y acudir a la manifestación convocada por las calles de la capital andaluza, vaticinando que este 11N será "una jornada histórica, un día en el que la dignidad de la clase trabajadora vaciará los centros de trabajo y llenará las calles". EFE

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