CCOO denuncia algunas cargas policiales en piquetes secundados por miles de personas

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Madrid, 11 nov (EFE).- CCOO ha denunciado que la huelga general que arrancó anoche ya ha dado lugar a algunos episodios de cargas policiales contra los piquetes en los que han participado miles de personas paralizando centros de trabajo.

En un comunicado, el sindicato ha asegurado que el seguimiento de la huelga ha sido amplio en los primeros turnos de trabajo, con "importantes paros en los sectores estratégicos", como el transporte o la alimentación.

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Aunque la tónica general ha sido la normalidad, "se han registrado varios incidentes relacionados con cargas policiales", dice el sindicato, poniendo como ejemplo los piquetes de Mercamadrid, donde los agentes de la Policía han cargado contra los manifestantes.

En dichas cargas se han registrado al menos 13 personas heridas, algunas de las cuales han necesitado atención médica, y una persona detenida.

Las estaciones de tren y las cocheras de transporte público han reducido al mínimo su actividad y los piquetes continúan creciendo conforme acaba el turno de noche y comienza el de la mañana, dice el sindicato.

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En concreto, en las cocheras de transporte público de Entrevías y Fuencarral, en Madrid, se han vivido momentos de tensión con los agentes de policía.

En Valencia capital se ha vivido también un conato de atropello a varias personas que participaban en un piquete informativo.

Por otro lado, el consumo de energía, uno de los indicadores del paro, también cae a esta primera hora de la mañana -en casi un 10 % con relación a la jornada anterior-, según CCOO. EFE

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