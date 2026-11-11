CCOO anuncia una demanda penal por la carga policial en Mercamadrid

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Madrid, 11 nov (EFE).- La secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha anunciado este miércoles que la organización interpondrá una demanda penal por el uso "abusivo y desproporcionado" de la fuerza en una carga policial contra varios piquetes informativos en Mercamadrid, donde ha habido un detenido y trece personas heridas.

López ha explicado que la Policía ha cargado "sin ton ni son" contra un piquete informativo "absolutamente pacífico y tranquilo", les ha lanzado gas pimienta, les ha golpeado con porras y les ha "prohibido" ejercer el derecho constitucional a la información en una huelga.

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La dirigente de CCOO Madrid ha mostrado su preocupación porque la Policía no iba debidamente identificada.

Según López, los piquetes informativos informan a los trabajadores sobre sus derechos y los motivos de la huelga y luego ellos deciden si quieren entrar a trabajar o no.

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Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de forma cautelarísima los servicios mínimos acordados por el Gobierno de la Comunidad madrileña para la jornada de huelga general de este miércoles en los sectores de justicia, educación y transporte a excepción de los previstos para el metro, que circula por encima de los servicios mínimos estipulados.

López ha explicado que en la justicia, en la enseñanza y en el transporte, los servicios mínimos están paralizados, hay que renegociarlos y "si no hay servicios mínimos, la gente no tiene por qué ir a trabajar y no tiene por qué cumplir con ese requisito" en estos sectores. EFE

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