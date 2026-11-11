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Casi toda España en aviso por lluvias o viento, con La Palma, Cáceres y Ávila en rojo

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Madrid, 11 nov (EFE).- Toda España, salvo Asturias, Cantabria y Baleares, continúa este miércoles en aviso por fuertes lluvias o por vientos huracanados, con especial incidencia en las isla de La Palma (Canarias), en nivel rojo por rachas máximas de hasta 130 kilómetros por hora, mientras que en Ávila (Castilla y León) y Cáceres (Extremadura), también en rojo, las precipitaciones acumularán 120 litros en 12 horas.

En Castilla y León, el sur de Ávila continúa en rojo (peligro extraordinario) por lluvias de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que el nivel naranja se extiende al sistema Central de Ávila y al sur y Sistema Central de Salamanca, donde podrán acumularse hasta 80 litros en 12 horas; En Zamora hay aviso amarillo por precipitaciones de hasta 40 litros 12 horas.

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Además, a lo largo del día se activará el aviso naranja por fuertes vientos del suroeste en zonas de Ávila, Salamanca, Soria y Segovia, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 120 km/h.

Extremadura también sigue en rojo en la provincia de Cáceres por lluvias que dejarán hasta 120 litros en 12 horas, mientras que el viento soplará con fuerza en toda la comunidad con rachas que alcanzarán entre 100 y 120 kilómetros por hora.

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La isla de La Palma (Canarias) está en rojo por rachas huracanadas de viento del suroeste de hasta 130 kilómetros por hora en las cumbres y las vertientes noroeste, este y sureste; La isla también está en naranja por lluvias de hasta 30 litros en una hora.

El aviso naranja por viento afecta además a Tenerife, con rachas de hasta 120 km/h en el norte, que podrían superar los 130 km/h en las cumbres, y de 110 km/h en el resto de la isla; La Gomera y El Hierro, con hasta 100 km/h, y a Gran Canaria, con rachas de entre 90 y 100 km/h que podrían superar los 110 km/h en las cumbres.

También hay nivel naranja en Lanzarote y Fuerteventura por rachas de hasta 90 km/h, especialmente en las vertientes norte y noroeste. Además, a los fuertes vientos se suma el temporal marítimo, con avisos naranjas en las costas de La Palma, Tenerife y el norte de Gran Canaria por vientos del oeste o suroeste de entre 50 y 74 km/h.

Andalucía es otra de las comunidades afectada por fenómenos adversos con alerta naranja por lluvias en Grazalema (Cádiz), Aracena (Huelva), Ronda, Sol y Guadalhorce (Málaga), la Sierra norte de Sevilla y Nevada y Alpujarras (Granada), donde podrán acumularse hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El viento del suroeste también mantiene en aviso naranja a zonas de las provincias andaluzas, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora en los litorales de Cádiz y Huelva y el Estrecho, 100 km/h en Nevada y Alpujarras y 90 km/h en otras comarcas de la comunidad.

Además, Aemet ha activado el aviso naranja por tormentas en las costas de Cádiz y Huelva, ante la posibilidad de tornados o mangas marinas, y por temporal marítimo, con olas de 5 a 6 metros y vientos de hasta 74 km/h; En el Estrecho se esperan olas de 4 a 5 metros.

Castilla-La Mancha está en naranja por fuertes vientos del suroeste en zonas de Ciudad Real, Toledo y Guadalajara, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en la Serranía de Guadalajara y las Parameras de Molina; En Cuenca y Albacete el nivel es amarillo por viento y además en Toledo hay nivel amarillo por lluvias, 40 litros en 12 horas.

En la Comunidad de Madrid el aviso naranja por fuertes vientos afectará a toda la región, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en la sierra y de 90 km/h en las zonas metropolitana y del Henares, así como en el sur, Vegas y oeste.

Asimismo, toda la comunidad sigue en amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, desde las 15:00 horas hasta la medianoche, mientras que en la sierra y en las zonas sur, Vegas y oeste también podrán acumularse hasta 60 litros en 12 horas

En la Ciudad Autónoma de Ceuta el aviso naranja por fuertes vientos del suroeste estará activo este miércoles desde las 15:00 horas hasta la medianoche, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora; También hay nivel amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Aemet ha informado además que en las comunidades de Aragón, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, y la Comunidad valenciana han activado la alerta amarilla por lluvias o fuertes vientos. EFE

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