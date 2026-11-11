Cargas policiales en la Empresa de Transportes de Málaga en una noche de piquetes

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Málaga, 11 nov (EFE).- Los piquetes informativos han recorrido el centro de Málaga esta madrugada, lo que ha conllevado el cierre de comercios y desalojo de algunas terrazas, aunque los momentos de mayor tensión se han vivido en la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), donde la policía ha llegado a cargar contra los manifestantes.

En la sede de la EMT se ha producido un enfrentamiento con los agentes para que se desalojara el lugar de salida de los primeros autobuses, que funcionan este 11N con servicios mínimos establecidos, y la policía ha llegado a cargar con las porras contra los piquetes para despejar el camino.

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El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, que estaba en ese piquete, ha denunciado que la Policía ha cargado "violentamente" contra quienes ejercían su labor de piquete informativo "pacíficamente" y ha asegurado que hay "numerosos trabajadores que tienen contusiones y daños".

Los piquetes también han acudido a MercaMálaga, donde la policía les ha apartado para que pudieran salir los camiones.

En las cercanías de un piquete junto a la salida de una boca de metro de la ciudad también se han producido cargas, ya que se había cortado una calle utilizando barreras de plástico de una obra.

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Durante las primeras horas de la madrugada recorrieron el centro de Málaga, donde también se produjo algún pequeño enfrentamiento en algún establecimiento como una discoteca, en la que denuncian que los porteros usaron gas pimienta. EFE

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