Cancelados 85 vuelos en el Aeropuerto de El Prat a causa de la huelga general

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Barcelona, 11 nov (EFE).- El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha cancelado este miércoles 85 operaciones, entre salidas y llegadas, de las 734 programadas para la jornada debido a la huelga general, que también está afectando a sus principales vías de acceso.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de Aena, que han precisado que las compañías aéreas ya reprogramaron vuelos y reubicaron viajeros durante los días previos.

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Pese a que el aeropuerto barcelonés sigue estando operativo, el seguimiento de la huelga en los transportes como el metro, que opera al 25 %, o el autobús lanzadera Aerobús, al 50 %, está limitando la movilidad habitual hacia las terminales.

A las alteraciones en el transporte público se suman los cortes ocasionados por los piquetes en carreteras estratégicas como la Ronda Litoral, lo que también está dificultando el acceso a las instalaciones. EFE

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