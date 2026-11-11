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Canarias pasa de 2.300 a más de 3.000 menores migrantes en 15 días y cada vez más pequeños

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La Restinga (El Hierro), 11 nov (EFE).- El número de menores inmigrantes tutelados por el Gobierno de Canarias ha pasado de 2.300 a más de 3.000 en 15 días y están llegando cada vez niños más pequeños, según ha explicado este miércoles la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez.

"Están llegando niños mucho más chiquitos, niñas mucho más pequeñas", ha señalado Rodríguez en una visita a La Restinga (El Hierro), donde ha indicado que, en algunos casos, la reseña inicial atribuye 16 años a niños que parecen mucho más pequeños.

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La dirección general ha pedido a la Fiscalía que revise la edad que consta en esas reseñas para que, cuando los menores sean trasladados a otras comunidades autónomas, se les pueda asignar un recurso de acogida adecuado.

Sandra Rodríguez ha anunciado que este miércoles se reabre un "macrocentro" en La Laguna (Tenerife) para atender a los chicos y chicas que llegan sobre todo a El Hierro, donde ya hay 248 menores acogidos.

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El aumento de las llegadas ha obligado al Gobierno de Canarias a volver a utilizar centros que tenía cerrados en Tenerife desde el verano, ha explicado.

"Nunca hemos salido de la contingencia migratoria", ha afirmado la directora general.

Ha añadido que además de ocuparse de la primera acogida, su departamento reorganiza las plazas en las distintas islas para asignar alojamiento en función de la edad de los menores, de si son niños o niñas y de si hay dudas sobre su edad.

En El Hierro, donde el dispositivo de emergencia del Gobierno canario ha llegado a albergar hasta 300 menores, el Ayuntamiento de La Frontera ha vuelto a ceder dos albergues por si las llegadas desbordan los recursos de la isla, uno en la sede de la Policía Local y otro en el campo municipal de fútbol Álvaro Rodríguez López.

La presión sobre los centros herreños ha sido menor de la que se temía a principios de semana, cuando unas 600 personas que se encontraban en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE) fueron trasladadas a Gran Canaria.

Los menores de ese grupo han sido acogidos en Gran Canaria entre el martes y este miércoles, según Rodríguez.

La directora general ha reclamado que se aplique un mismo criterio en toda España para el ingreso en la red de protección de quienes declaran ser menores y cuya edad está pendiente de determinar.

A su juicio, en esos casos la incorporación a la red debería producirse una vez realizadas las pruebas de determinación de la edad. EFE

acp-gf/jmr/jlg

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