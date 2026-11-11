Borja Jiménez presenta a Fernando Cepeda como su nuevo apoderado

Sevilla, 11 nov. (EFE).- El matador de toros Borja Jiménez ha presentado este miércoles al diestro retirado Fernando Cepeda como nuevo apoderado, en un encuentro que ha servido para dar el pistoletazo de salida a esta nueva etapa profesional, que se abre tras su ruptura con el taurino salmantino Julián Guerra, que le había apoderado desde 2023.
El nuevo mentor de Jiménez, que había gestionado la carrera de Miguel Ángel Perera hasta 2018, había tenido otras ofertas profesionales pero hasta ahora no se había decidido a dar el paso.
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"Borja tiene una entrega total y reúne todas las condiciones. Está dispuesto a dejarse llevar por mis decisiones, no quiere saber nada de nada pero a mí me gusta consultarlo todo", ha señalado Cepeda explicando que esa ha sido la motivación principal para volver a la brecha.
"Quiere seguir apostando por un apoderado independiente aunque había tenido la oportunidad de acomodarse con una gran empresa. El que me haya elegido a mí es una motivación más para echarme hacia delante. Puede evolucionar aún más como torero, ser más importante aún de lo que ha demostrado hasta ahora y ahí me voy a volcar", ha precisado el nuevo apoderado.
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Cepeda ha hablado de nuevas estrategias y hasta de desencasillar al torero de su rol actual. “Hay que estar dispuesto a matar cierto tipo de corridas, sí, pero cuando y donde quiera el torero, incluyendo la de Victorino. No puede hacerlo por obligación", ha reflexionado el apoderado desvelando que el acuerdo se selló el pasado lunes.
"Cuando rompí el apoderamiento con Julián le di muchas vueltas a la cabeza; Fernando es una persona que me puede ayudar a evolucionar artísticamente, más allá de los números, de torear mucho. Quiero poner por delante el toreo antes de los números. Este martes fue el primer día que estuvimos entrenando juntos y tenemos la misma forma de ver el toreo a través de esa disciplina diaria”, ha añadido el propio Borja Jiménez.
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Borja se refirió a la ruptura con Guerra. "Quería un cambio de aire, pero mantengo una buena relación con él y con toda su familia y estoy muy agradecido a esta etapa que he vivido a su lado ", ha señalado el matador, que ha dejado de vivir y prepararse en Salamanca y se ha trasladado a Sevilla, a su Aljarafe natal, para proseguir sus entrenamientos de la mano de Fernando Cepeda.
Este encuentro con los medios incluía la presentación de los hombres de plata y a caballo y de todo el equipo humano que acompañará a Borja Jiménez en la temporada de 2027. Tito Sandoval y Vicente González seguirán como picadores. De banderilleros se mantienen Vicente Varela y Oscar Reyes como tercero. Es novedad el subalterno Víctor del Pozo. EFE
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arm/vg/jlp
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