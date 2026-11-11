Espana agencias

Bebeto, Suker y Teófilo Cubillas, los más aclamados en ceremonia del Salón de la Fama

Guardar

Pachuca (México), 10 nov (EFE).- El brasileño Bebeto, el croata Davor Suker y el peruano Teófilo Cubillas fueron aclamados este martes como nuevos integrantes del Salón de la Fama del Fútbol Internacional de Pachuca, Hidalgo, en el centro de México.

Dieciocho figuras del fútbol fueron exaltadas en la decimocuarta ceremonia de investidura.

PUBLICIDAD

En la categoría correspondiente al fútbol internacional, además de Bebeto y Suker también pasaron a formar parte del Salón de la Fama el francés Thierry Henry, campeón del mundo en 1998; el alemán Miroslav Klose, campeón mundial en 2014; el italiano Alessandro Del Piero, campeón del Mundial de 2006; y el español Fernando Torres, campeón en Sudáfrica 2010.

"Estoy feliz de estar en México, aquí empecé mi carrera ganando un Mundial sub-20 en 1983 en el Estadio Azteca. Regresar a este país me hace muy feliz. Un homenaje como este me sentir en casa. Tengo una emoción muy fuerte por este reconocimiento que corona una historia muy linda como ídolo del fútbol", dijo Bebeto, titular de la selección que conquistó el Mundial de 1994.

PUBLICIDAD

"Doy gracias a mi familia y a todos mis equipos. Estoy en un país que ama el fútbol, que tuvo un Mundial 2026 histórico. Gracias por este honor", señaló Suker, máximo goleador del Mundial de Francia 1998, con seis anotaciones.

Las leyendas que homenajeadas en la categoría de 'Decanos Internacionales' fueron Teófilo Cubillas, mundialista en 1970, 1978 y 1982 y el brasileño Sócrates, quien jugó las Copas del Mundo de 1982 y 1986; falleció en el 2011.

Cubillas se mostró emocionado por la distinción.

"Recuerdo el Mundial del 70, mi primera Copa del Mundo con mi querido Perú. Soy un agradecido; México siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Quién no recuerda aquella Copa del Mundo. Recibir este reconocimiento es algo que siempre llevaré en mi corazón", aseveró Cubillas.

La generación 2026 de este recinto se completó con seis figuras que destacaron en el fútbol mexicano: los Chilenos Fabián Estay y Humberto Suazo; los argentinos Antonio Mohamed y Christian 'Chaco' Giménez; y los mexicanos Oribe Peralta y Ramón Morales.

En la categoría de 'Decanos' del fútbol nacional se premió al peruano Gerónimo Barbadillo y al mexicano Ignacio Flores.

En la categoría femenina, en el plano internacional ingresó al Salón de la Fama la japonesa Homare Sawa, campeona mundial en 2011.

También ingresó como parte de esta generación Mónica Vergara, ex entrenadora de la selección mexicana.

Charlyn Corral, ganadora del 'Trofeo Gerd Müller' en la pasada gala del Balón de Oro recibió un reconocimiento especial de manos de Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid, quien también recibió un homenaje por sus logros a nivel internacional. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Málaga: la predicción del tiempo para este 11 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Málaga: la predicción del tiempo para este 11 de noviembre

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 11 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 11 de noviembre

Clima en Barcelona: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 11 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 11 de noviembre

El vecino como red de supervivencia: cómo el barrio, la farmacia y los comercios de proximidad se convierten en escudo contra el aislamiento en la vejez

María Dolores Puga defiende que las generaciones actuales llegan a edades avanzadas con una experiencia vital, laboral y educativa sin precedentes. Ese cambio, sostiene, obliga a revisar las políticas de envejecimiento activo desde su base

El vecino como red de supervivencia: cómo el barrio, la farmacia y los comercios de proximidad se convierten en escudo contra el aislamiento en la vejez

David Broncano pide disculpas en ‘La Revuelta’ tras entrevistar a Santiago Abascal: “La cagué tremendamente”

El presentador ha abierto el programa de este martes reconociendo que se equivocó al aceptar un público distinto del habitual y que no ha estado "a la altura de lo que merece la televisión pública"

David Broncano pide disculpas en ‘La Revuelta’ tras entrevistar a Santiago Abascal: “La cagué tremendamente”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

Un hombre con paraplejia y 88% de discapacidad no puede aparcar en su plaza de aparcamiento adaptada por un vecino

ECONOMÍA

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

La factura de la luz se dispara hasta los 145 euros: estas son las tarifas más caras y baratas del mercado

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Las hipotecas más caras obligan a los compradores a buscar viviendas 55.000 euros más baratas

El salario mínimo de 2027 podría quedar libre de IRPF, para ello Hacienda tiene que elevar la deducción hasta los 1.033 euros

DEPORTES

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

La FIFA visita los estadios de España con el punto de mira puesto en el Santiago Bernabéu y la final del Mundial 2030: “La primera potencia del mundo”