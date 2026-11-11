Asociación militar pide medidas urgentes tras el corte de la alta velocidad con Andalucía

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Madrid, 11 nov (EFE).- La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha pedido al Ministerio de Defensa la adopción de medidas urgentes para facilitar la movilidad del personal tras el accidente de Urda (Toledo) que ha suspendido la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, históricamente una de las rutas con mayor densidad de pasajeros militares.

Desde UMT se han dirigido al Consejo (Coperfas), en el que están representados el Ministerio de Defensa y las asociaciones, para reclamar vuelos con descuento, más autobuses y flexibilización de permisos tras el corte de la línea Madrid-Sevilla que ha dejado a miles de militares de Tropa y Marinería "sin su principal herramienta de movilidad", ha informado en un comunicado.

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La asociación ha recordado que gracias a las bonificaciones de la Tarjeta de Identificación Militar, los miembros de las Fuerzas Armadas podían cubrir el trayecto entre Madrid y Andalucía en apenas cuatro horas.

Actualmente, la "situación es crítica y aboca a los militares a elegir entre opciones económicamente inasumibles o logísticamente inviables para disfrutar de sus fines de semana y permisos cortos", ha lamentado.

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Aunque para los viajes en autobús cuentan con el 50 % de descuento del ministerio a través de la empresa Alsa, el viaje alcanza las ocho horas, lo que, según UMT, "impide su uso práctico para permisos de corta duración".

En cuanto al avión, la opción más rápida, los precios se han disparado por la alta demanda y los convenios actuales, como el suscrito con Air Europa, "ofrecen descuentos ínfimos que no cubren las rutas peninsulares en condiciones asequibles", ha asegurado.

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UMT ha preguntado a Defensa si tiene previsto alcanzar un acuerdo provisional con aerolíneas comerciales (o ampliar los actuales) para que el personal militar tenga descuento en las rutas entre Madrid y las zonas de mayor densidad militar de Andalucía como Sevilla, Cádiz o Córdoba.

Además, quiere saber si se van garantizar plazas suficientes con el descuento del 50 % en los autobuses y se va a ampliar esta bonificación a otras compañías.

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Asimismo, ha planteado otras medidas excepcionales como la flexibilización de los permisos o la prioridad en la reserva de plazas en transportes alternativos. EFE