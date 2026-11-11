Arranca juicio contra dos menores investigados por la muerte de un joven al salir del IES Gerena (Sevilla)

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El Juzgado de Menores de Sevilla tiene previsto acoger este jueves, 12 de octubre, la primera sesión del procedimiento judicial contra los dos menores investigados por la muerte de Aarón Muñoz, el joven de 17 años natural de Aznalcóllar (Sevilla) que falleció tras ser apuñalado mortalmente a la salida del instituto de Gerena donde cursaba sus estudios en enero de 2025.

En concreto, se sentarán en el banquillo la novia del presunto autor de los hechos como presunta instigadora del episodio y su primo como presunto coautor.

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La madre de la víctima, Reposo Manuela Centeno, indicaba hace unos días en declaraciones a medios que solicitará cinco años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores, la máxima medida permitida para menores de entre 16 y 18 años por delitos graves según la referida ley.

No obstante, lamentaba al respecto que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor "ampara y protege", a su parecer, "a los agresores y asesinos y desampara y desprotege a las víctimas".

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El caso se dio a conocer el 8 de enero de 2025, momento en el que el joven fallecía tras ser apuñalado a la salida del instituto de Gerena, en el que cursaba sus estudios. El joven, vecino del Castillo de las Guardas, tenía 17 años en el momento de los hechos.