Alertan de la presencia de sulfitos no declarados en gamba blanca procedente de Senegal

Guardar

Madrid, 11 nov (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido este miércoles una advertencia para personas con intolerancia a los sulfitos por la presencia no declarada de este aditivo en gambas blancas procedentes de Senegal.

Según ha informado Aesan, las autoridades de Castilla y León han alertado de la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado de gamba blanca congelada de la marca Oceanpescados.

PUBLICIDAD

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Castilla y León, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

El número de lote del producto afectado es OP30126G, envasado en caja de cartón, con fecha de consumo preferente hasta enero de 2028 y un peso de 1200 gramos.

PUBLICIDAD

Aesan ha explicado que esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, Aesan ha recomendado a las personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

PUBLICIDAD

El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población, ha remarcado la agencia. EFE