Al menos ocho heridos en altercados entre Policía y manifestantes en Carabanchel (Madrid)

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Madrid, 11 nov (EFE).- Al menos ocho manifestantes que participaban en un piquete informativo en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Carabanchel (Madrid) han resultado heridos leves este miércoles de madrugada tras una carga de la Policía Nacional, ha informado el Sindicato de Inquilinas.

Los heridos han sido trasladados al Hospital 12 de Octubre de Madrid con contusiones y afecciones por el uso de gas pimienta, ha confirmado la organización sindical a EFE.

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En una publicación difundida en su cuenta de X, el Sindicato de Inquilinas ha denunciado que la Delegación del Gobierno en Madrid ha enviado a la Policía a "reprimir la huelga general", así como han señalado que los agentes "van sin identificación, algo que es ilegal". EFE