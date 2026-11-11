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Al menos 14 detenidos por incidentes en las primeras horas de huelga general

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Madrid, 11 nov (EFE).- Las fuerzas de seguridad han practicado al menos catorce detenciones por incidentes durante las primeras horas de huelga general en La Rioja, Madrid, Alicante, Valencia, Málaga, Almería y Granada

Según informa el Ministerio del Interior, hasta las 8:00 horas, los agentes han detenido a cuatro personas en Málaga por provocar incendios en contenedores y pintadas; cuatro arrestos en Almería y otros cuatro en Alicante, Valencia, Madrid y La Rioja.

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Concretamente, en Logroño ha sido detenido en torno a las seis de la mañana un piquete informativo en el polígono industrial de La Portalada por atentado a agente de la autoridad.

En Madrid, a la entrada de Mercamadrid, ha sido arrestado otro piquete tras lanzar presuntamente una valla a un policía poco antes de la una y media de la madrugada.

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Pasadas las 8:00 horas, la Policía Nacional ha detenido en Granada a otros dos miembros de un piquete informativo concentrado a las puertas de la Alhambra. EFE

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