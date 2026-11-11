Acusación particular eleva a 3 prisiones permanentes revisables su petición de pena por crimen de Las Pedroñeras(Cuenca)

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La valoración de la prueba forense y las conclusiones finales han protagonizado la segunda mañana del juicio contra el hombre acusado de matar a su mujer y a sus dos hijos, de ocho y tres años, en Las Pedroñeras en 2024. Un crimen, reconocido por el propio autor en el procedimiento, por el que finalmente la acusación particular, representante de la familia, ha decidido pedir una pena mayor y que se le condene a tres prisiones permanentes revisables, en lugar de las dos solicitadas por el Ministerio Fiscal.

La mañana ha comenzado con la declaración del forense, Antonio Hidalgo, que ha analizado tanto las heridas de las víctimas como la escena del crimen.

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El experto ha corroborado que la forma de los cortes y puñaladas corroboran que fueron ejecutados por una persona que sabe utilizar los cuchillos, como ocurre con el acusado, que ejercía de matarife en Las Pedroñeras, y ha afirmado que con ellos "buscaba garantizar la muerte" del agredido.

También ha confirmado la ausencia de señales de que pudieran defenderse ni la mujer, que recibió 18 puñaladas, ni tampoco los dos menores.

El forense lo ha calificado como "crimen horrible y tremendo" y ha enfatizado que si usa esas palabras tras varios quinquenios de experiencia en los que ha visto "de todo", es porque merece esa denominación.

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Sobre la escena del crimen, ha destacado que la limpieza del lugar se hizo "de una manera muy profesional".

Por otro lado, el forense ha desechado el informe de imputabilidad del acusado elaborado desde la cárcel de Herrera de la Mancha, donde ha permanecido ingresado este juicio, que advertía sobre posibles alucinaciones del sujeto. En su opinión, El Mahdi "no ha sufrido ninguna patología mental, ni el día de los hechos ni en prisión" y ha reprochado al centro penitenciario el uso de la Inteligencia Artificial en la elaboración del informe.

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CONCLUSIONES FINALES

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones finales, ha subrayado el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, pero también las pruebas que se han expuesto durante el juicio.

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La fiscal considera acreditado el agravante de género por el comportamiento de El Mahdi. "Desde el primer momento, el que dice que aquí mando yo es el acusado", ha recordado la fiscal, rememorando los mensajes amenazantes del procesado que tenían "aterrorizada" a su pareja.

Durante su intervención, ha alabado a "las tres mujeres valientes que han venido a contar lo que vivía su amiga" y que han dado el testimonio que tenían tanto ella como el niño mayor, ya que la pequeña todavía no se enteraba.

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Por su parte, ha señalado la elección del domicilio como una de las pruebas de que las víctimas no tuvieron posibilidad alguna de defenderse y las 18 puñaladas que le dio a ella como muestra de enseñamiento.

Además, considera probado el delito de quebrantamiento continuado de condena por saltarse la prohibición de acercamiento y comunicación.

Respecto a la letrada de la acusación particular, ha dicho que el crimen que se ha juzgado "es el desenlace más terrible de una historia prolongada de violencia, amenazas, sometimiento y miedo".

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"El acusado no aceptó perder a Amal", ha explicado la abogada, que ha pedido al jurado que valore todas las pruebas "porque cuando se examinan conjuntamente, hablan por sí solas".

Como prueba de que El Mahdi intentó seguir teniendo el control de la vida de su mujer, ha citado las 235 llamadas que le hizo y los mensajes amenazantes a ella y a sus hijos, "en las que responsabilizaba a Amal de las circunstancias jurídicas de sus propios actos".

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Por otro lado, ha incidido en la premeditación del crimen, demostrada, desde su punto de vista, al escoger el día en el que sabía que su pareja tenía el día libre y la elección del cuchillo de matarife como arma homicida.

Por ello, considera justificada la petición de tres prisiones permanentes revisables, una opción que aparece en la jurisprudencia, según ha señalado, en crímenes con tres asesinatos, como ocurre en esta ocasión.

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La acusación popular, representante en este caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, que se persona siempre en casos de violencia machista, se ha remitido a las conclusiones de la Fiscalía.

Finalmente, la defensa de El Mahdi ha alegado que no procede la condena de allanamiento ni la agravante de género. También considera corregible el quebrantamiento de condena, ya que todas las penas previstas se aplican en el grado máximo.

Por otro lado, el abogado ha criticado los términos con los que el forense ha censurado el informe de la prisión de Herrera de la Mancha.

Para terminar esta fase del proceso, el acusado ha ejercido su derecho a la última palabra para asegurar que fue en prisión cuando el resto de presos le hicieron recordar y tomar conciencia de lo sucedido. Ha asegurado que está arrepentido por ello y que quiere que todo el finiquito que le corresponde de la finalización laboral de su empresa vaya a resarcir a la familia de sus víctimas.

Antes de la deliberación del jurado, el juez debe elaborar el objeto del veredicto con las cuestiones que tienen que dirimir de cara a decidir la culpabilidad o no del procesado.