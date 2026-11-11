Activados los servicios mínimos en trenes de Cercanías, Media Distancia y Alta Velocidad

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Madrid, 11 nov (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado los servicios mínimos que darán cobertura a las redes de Cercanías, Media Distancia y Alta Velocidad durante este miércoles con motivo de la huelga general por la vivienda y en reivindicación de salarios dignos, ha informado Renfe.

El operador ferroviario ha detallado en un comunicado que, en el caso de Cercanías, se ha establecido el 75 % del servicio habitual en hora punta y del 50 % durante el resto del día. El horario punta es de 06:00 horas a 09:00 horas; de 13:30 horas a 15:30 horas, y de 18:30 horas a 20:30 horas.

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Por otra parte, los servicios mínimos en los trenes de Media Distancia se sitúan, de media, en el 65 %, mientras que en los de Alta Velocidad y Larga Distancia se ha establecido el 73 % de los servicios habituales.

En cuanto al transporte de mercancías, se ha fijado un porcentaje del 26 % del servicio programado, ha concluido Renfe. EFE