Abascal suspende todas las entrevistas que no aseguren a Vox su uso posterior al completo

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Madrid, 11 nov (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha decidido aceptar exclusivamente a partir de ahora entrevistas que permitan la disponibilidad y usar sus respuestas al partido, que ha decidido suspender todas las grabaciones previstas en las que "no se asegure el derecho y autonomía plena" de la formación.

Así lo ha anunciado Vox en un comunicado, en el que explica que ha llegado a esta decisión después de que RTVE y la productora El Terrat se hayan negado a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista del lunes a Abascal en el programa 'La Revuelta',

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Vox entiende que el ente público y la productora han incumplido "lo acordado de buena fe" y, por eso, este "atropello" les ha llevado a suspender la entrevista en 'The Wild Project' cuya grabación estaba prevista para este miércoles, 11 de noviembre.

La formación asegura que la cancelación no supone, "en modo alguno, atribución a Jordi Wild de incumplimiento ninguno, sino solo la urgencia de proteger la reputación de Vox y sus candidatos en período electoral". EFE

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