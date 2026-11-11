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Abascal dice que Sánchez ha "fracasado" con la huelga y promete acabar con los piquetes

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Barcelona, 11 nov (EFE).- El líder de Vox y candidato a la Moncloa, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "fracasado", porque el seguimiento de la huelga general "ha sido una vergüenza", y ha prometido acabar con los piquetes que "acosan" a trabajadores.

En un acto político en Tarragona, en vísperas del inicio oficial de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, Abascal ha denunciado que "muchos de los que han tenido que seguir" la huelga lo han hecho "por obligación, por la violencia, por los piquetes mal llamados informativos, que han ido a acosar a los trabajadores, a los autónomos y a los comerciantes".

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Abascal ha asegurado que, si las urnas le dan la victoria, "nunca más habrá piquetes informativos en España cerrando los negocios y haciendo que la gente no pueda ejercer con libertad todo el trabajo del día a día" y tampoco habrá "unos sindicatos subvencionados con el dinero y los impuestos de los trabajadores".

El candidato de Vox ha tachado de "chusma intolerante y violenta" a los piquetes que han actuado para intentar paralizar el país, unas "milicias criminales de Pedro Sánchez y sus sindicatos".

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"Eso se va a acabar en España", ha recalcado Abascal, que ha lanzado un mensaje a Sánchez ante su "intento fallido" de organizar una huelga general: "Pedro, has fracasado, ha sido un desastre".

También se ha referido al hecho de que el presentador del programa 'La Revuelta' de TVE, David Broncano, haya dicho que está "triste" porque cree que no lo hizo bien en su entrevista con Abascal.

"Estamos haciendo historia de la televisión universal. Hemos logrado que el director de un programa salga a pedir perdón al día siguiente de haber tenido la máxima audiencia de su historia. Es alucinante", ha ironizado el presidente de Vox, antes de añadir: "Han pedido perdón por no conseguir liquidarme".

Además, ha indicado que la entrevista fue más larga de lo que se ha emitido y ha denunciado que hay 40 minutos extras "secuestrados".

Previamente, el cabeza de lista de Vox al Congreso por Tarragona, Jordi de la Fuente, ha recriminado al PSC que se dedique a "repartir carnés de catalanidad" y ha empleado el catalán para mandar un mensaje a los socialistas: "Es la lengua que hablo en mi casa, en el trabajo, es la lengua que amo y la lengua que hablo cuando me sale de los huevos".

De la Fuente, que es uno de los siete ultras que sigue a la espera de juicio -fijado, en un principio, para el 6 de julio de 2027- por el ataque a un centro de menores extranjeros en El Masnou (Barcelona) en 2019, ha reivindicado "la identidad catalana frente al globalismo y contra la islamo-izquierda". EFE

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