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Ábalos anticipa al Supremo su intención de fraccionar el pago de las multas e indemnizaciones a las que fue condenado

31/01/2019 El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comparece a petición propia en el Congreso para informar sobre el conflicto del taxi y los VTC, la situación del ferrocarril de Extremadura, la salida de los barcos 'Open Arms' y 'Aita Mari' de los puertos de Barcelona y Pasaia, la Operación Chamartín de Madrid y el impacto del Brexit en el transporte aéreo. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
31/01/2019 El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comparece a petición propia en el Congreso para informar sobre el conflicto del taxi y los VTC, la situación del ferrocarril de Extremadura, la salida de los barcos 'Open Arms' y 'Aita Mari' de los puertos de Barcelona y Pasaia, la Operación Chamartín de Madrid y el impacto del Brexit en el transporte aéreo. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
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El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comunicado al Tribunal Supremo desde la prisión madrileña de Soto del Real, donde se encuentra desde hace casi un año, que pedirá "el fraccionamiento" de los pagos de las multas e indemnizaciones a las que fue condenado por el alto tribunal en el 'caso mascarillas'.

De una diligencia de notificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se desprende que el exministro manifestó al comunicársele el requerimiento del pago que "presentará alegaciones" y pedirá el "fraccionamiento" de la multa e indemnizaciones que acordó el Supremo para él --junto a 24 años de prisión-- en su sentencia.

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En concreto, el alto tribunal le condenó a 52.500 euros de multa, el decomiso de 430.298 euros en concepto de responsabilidad solidaria junto con los otros dos condenados --su exasesor Koldo García y el empresario y conseguidor Víctor de Aldama--, así como un indemnización conjunta con Koldo de 34.450 y 9.500,54 euros para Ineco y Tragsatec, respectivamente.

Ábalos avanzó desde la cárcel que presentará alegaciones después de que el alto tribunal abriera el plazo de ejecutoria de la sentencia a finales de octubre y diera un plazo de 15 días para que los condenados procediesen al pago. En ese escrito, el alto tribunal daba un plazo también de dos semanas a las partes para presentar alegaciones.

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La diligencia de notificación está fechada a 6 de noviembre, al igual que la correspondiente a Koldo García, quien alegó: "Lo consulta con su abogada". Esta fecha es anterior a cuando Leticia de la Hoz, su exletrada, remitiera a la Audiencia Nacional este martes un escrito en el que comunicó que renunciaba a la defensa del exasesor.

Respecto a Aldama, ha manifestado que está "enterado y conforme" con la condena y ha ratificado su consentimiento para realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.

LOS PAGOS MENSUALES DE ALDAMA Y LAS CASAS DISFRUTADAS

La sentencia hizo el desglose de "340.000 euros --10.000 euros mensuales durante 34 meses por Aldama--, 82.295 euros --renta del alquiler de la vivienda sita en Plaza de España-- y 8.000 euros --renta del alquiler del chalé en Marbella/Villa Parra--", en alusión a los pagos periódicos que el empresario hizo al exministro y su exasesor, así como a la vivienda que se alquiló para la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, en el centro de Madrid y a la que disfrutó él en Málaga.

Asimismo, los magistrados requirieron a Ábalos y Koldo a que indemnicen "conjunta y solidariamente" a Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil. Se trata de las empresas en las que fue colocada Jéssica Rodríguez y de las que cobró sin trabajar.

Para estos pagos, el alto tribunal otorgó un plazo de dos semanas, tras el cual "se procederá por la vía de apremio en el caso de las multas y las indemnizaciones".

Y acordó practicar "las correspondientes liquidaciones de condena de las penas" de cárcel del exministro y su exasesor con la prevención del tiempo de cumplimiento máximo establecido en la sentencia: 16 años y medio para Ábalos y 15 para Koldo.

Ábalos y Koldo fueron condenados por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que Aldama lo fue a cuatro años de cárcel por organización criminal y cohecho, si bien no entró en prisión por su colaboración con la justicia.

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EuropaPress

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