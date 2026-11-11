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Aagesen expondrá este jueves en el Congreso la planificación eléctrica con horizonte 2030

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Madrid, 11 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerá este jueves, a petición propia, ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar la planificación eléctrica con horizonte 2030, que contempla una inversión de más de 17.000 millones de euros y tiene como protagonista a la demanda.

Lo hará después de la ronda de contactos con las comunidades autónomas que el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, comenzó este septiembre, en orden protocolario, con el objetivo de exponer a cada una de ellas cómo queda esta hoja de ruta tras la fase de alegaciones y cuáles son las actuaciones previstas.

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A la vuelta del verano, Transición Ecológica anunció la planificación eléctrica con horizonte 2030, un instrumento normativo que establece las necesidades de la red de transporte de electricidad para el periodo.

Es un proceso participativo cuyo responsable es la Administración General del Estado, que también interviene junto con las autonomías, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el operador del sistema y transportista único, Red Eléctrica, y los sujetos del sector eléctrico interesados.

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En esta ocasión, la primera propuesta recibió más de 2.500 alegaciones, muestra del interés en esta planificación en un contexto de reindustrialización y descarbonización de la economía, aparición de demandas como los centros de datos y necesidad de conectar las nuevas viviendas en construcción.

Una vez estudiadas, el Gobierno informó a mediados de septiembre de un plan que preveía una inversión superior a los 17.000 millones de euros, un 30 % más de lo planteado inicialmente y un 144 % por encima de los 6.964 millones originales que contemplaba la planificación vigente.

Las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución crecieron un 52 % respecto a la propuesta inicial, hasta alcanzar las 300, mientras que las posiciones para consumo directo en transporte aumentaron un 12 %, a 162.

También se incrementaron el número de subestaciones (un 17 %, a 193), la longitud de las líneas eléctricas previstas (un 11 %, a 6.706 kilómetros) y las redes existentes repotenciadas (un 6 %, a 8.164 kilómetros).

A diferencia de las planificaciones anteriores, centradas en la generación, la demanda aglutina el 41 % de las propuestas. A continuación se sitúan la generación (40 %) y el almacenamiento (19 %).

Dos regiones están a la cabeza de la próxima planificación, impulsadas por los centros de datos.

La primera es Aragón, donde se planea atender una demanda adicional de 8 gigavatios (GW), la mayor de todas las comunidades. Tanto es así que, considerando su capacidad existente y la prevista, podrá multiplicar por ocho su demanda eléctrica actual.

La segunda es la Comunidad de Madrid, donde se espera que las redes de transporte atiendan una demanda adicional de 6,5 GW, suficiente para duplicar su volumen actual.

Se trata de la comunidad con más posiciones de apoyo a la distribución, casi la mitad para cubrir las necesidades de nuevas viviendas, aunque también hay capacidad relevante para industria y centros de datos.

La electrificación de la economía española ha despertado el debate acerca del estado de las redes eléctricas de transporte (gestionadas por Red Eléctrica) y de distribución (responsabilidad de las compañías).

Mientras las distribuidoras advierten de que la "saturación" de las redes está frenando la llegada de nuevos proyectos industriales, el Ejecutivo habla de una congestión administrativa provocada por la concesión de capacidad de acceso a promotores que, hasta la fecha, no han hecho un uso efectivo de la misma.

Desde hace años, la inversión anual en redes con cargo al propio sistema eléctrico está limitada al 0,065 % del producto interior bruto (PIB) en transporte y al 0,13 % del PIB en distribución.

Esta medida fue adoptada por el Gobierno del popular Mariano Rajoy para atajar los problemas de sostenibilidad económica en los que había entrado el sistema eléctrico español. Pero en los últimos tiempos, el sector viene demandando que se revise este tope.

Este julio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que permite una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta 2030, acotando su destino, y establece procedimientos para la elaboración, tramitación y justificación de los planes de inversión de las distribuidoras. EFE

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