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97-93. Los Capitanes superan en sufrido partido a los Texas Legends en la G-League

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México, 10 nov (EFE).- Los Capitanes de la Ciudad de México derrotaron este lunes en dramático partido por 97-93 a Texas Legends en juego de la G-League, liga de desarrollo de la NBA.

Fue la tercera victoria consecutiva para Capitanes.

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Zeke Mayo lució como el mejor anotador del juego: aportó 25 puntos para la victoria y entres estos acertó seis triples.

Por Legends, Matt Cross fue el más efectivo, con 20 puntos.

El juego arrancó con una intensa lucha debajo de la pintura que los Capitanes terminaron por dominar gracias a Zeke Mayo, quien empujó la ventaja de su quinteto por 25-19 con tres rebotes y un par de triples.

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Legends combatió con la fuerza bajo el aro de Jeremy Sochan, quien sumó cuatro rebotes y cinco puntos.

En el segundo periodo Texas cayó en precipitaciones en sus transiciones que provocaron que perdieran balones que terminaron en puntos en contra.

El quinteto, que entrena el brasileño Vitor Galvani, mantuvo la intensidad y la concentración con la que inició, situación que permitió superar los 50 puntos en la primera mitad en la que se fue con ventaja de 56-43 gracias a la mano caliente de Zeke Mayo, quien sumó 16 puntos, 15 por la vía de la larga distancia.

Para el tercer periodo Legends intentó la reacción empujado por la puntería de Chris Mantis y las recuperaciones en la pintura de Jeremy Sochan.

El quinteto de la capital mexicana apagó la intensidad del visitante gracias al aporte desde la banca de los dominicanos Rafael Castro y Chad Baker-Mazara que alargó la ventaja a 77-64.

En el último periodo Capitanes redujo el ritmo, ante la desesperación de Galvani, lo que Texas aprovechó empatar 90-90 con una seguidilla de triples que encabezó Adam Flagler, con tres; Chris Mantis, quien sumó dos, más otro del español Jorge Diaz-Graham y uno de Matt Cross.

Capitanes aguantó el temporal e impulsado por Zeke Mayo y Chad Baker-Mazara volvieron a poner distancia para sellar una sufrida victoria por 97-93.

En su siguiente partido, los Capitanes visitarán a los Osceola Magic este jueves. EFE

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