13 detenidos en Euskadi en distintos incidentes en el inicio de la huelga general

Vitoria, 11 nov (EFE).- La Ertzaintza ha detenido a 13 personas (8 hombres y 5 mujeres) en Vitoria, San Sebastián, Zamudio, Portugalete y Agurain en diferentes incidentes ocurridos hasta las 10:00 horas de esta jornada de huelga general.
En Agurain (Álava), los agentes han detenido a un hombre acusado de un delito de desórdenes públicos y otro de resistencia, después de que supuestamente intentara dar fuego a unos neumáticos para hacer una barricada.
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En Zamudio (Bizkaia) ha sido detenido otro varón por un delito de atentado a agente de la autoridad, ya que supuestamente ha agredido a un policía que ha tenido que recibir asistencia sanitaria.
Una mujer ha sido arrestada en Vitoria por intentar agredir a los ertzainas que trataban de identificarla y otros dos hombres han sido detenidos al parecer por causar diversos daños en comercios.
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En Portugalete (Bizkaia) se ha detenido a ocho personas por desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y resistencia grave.
Además, la policía autonómica ha identificado de momento a un centenar de personas por participar en diferentes desórdenes que han provocado el corte de vías de acceso a varias empresas y polígonos industriales, con distintas afecciones al tráfico.
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Alrededor de un centenar de personas llamadas a secundar la huelga general han atacado comercios que estaban abiertos en el Casco Viejo de Bilbao, han pintado fachadas y han encerrado dentro de un establecimiento a varias personas.
En el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco, los piquetes han cerrado los accesos hacia las 7:00 horas, si bien a las 8:30 se ya habían retirado pero las instalaciones universitarias se encuentran esta mañana prácticamente vacías. EFE
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(foto) (vídeo)
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