101-123. Paul George y los Celtics asaltan a los 76ers de LeBron James y Jaylen Brown

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Washington, 10 nov (EFE).- Los Boston Celtics asaltaron este martes el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia con una victoria por 101-123 sobre los 76ers, en uno de los duelos más esperados de la temporada, que enfrentó por primera vez a Jayson Tatum y Jaylen Brown, pero en el que Paul George acaparó los focos con 36 puntos.

El partido entre Celtics y 76ers estaba marcado en el calendario desde que Brown salió de Boston por la puerta de atrás para poner rumbo a Filadelfia en uno de los traspasos más sonados del verano, tras su tensa relación con Tatum.

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Esa tensión quedó patente antes del partido, cuando Tatum se acercó a saludar a Brown, sin que su compañero durante nueve temporadas ni siquiera se inmutara.

Escenografía a un lado, sobre la pista pareció que los Celtics tomaron la decisión correcta este verano: Tatum terminó con 21 puntos con un espectacular mate sobre LeBron James incluido, mientras que Brown solo firmó 13 puntos.

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Pero quién más brilló fue Paul George, el gran jugador que fracasó en Filadelfia y que los 76ers decidieron enviar a Boston a cambio de Brown. George firmó 36 puntos con un 14 de 22 en tiros de campo.

Los Celtics dominaron el partido prácticamente de principio a fin y llegaron a tener 16 puntos de ventaja en el segundo cuarto. Los 76ers lograron volver en el tercer cuarto, empatando el partido dos veces (a 76 y a 79).

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Ese fue el punto de inflexión para los Celtics, que respondieron con una avalancha de siete triples consecutivos para abrir una brecha de 18 puntos (100-82), superior a la máxima ventaja que habían alcanzado en el segundo cuarto.

Los 76ers bajaron los brazos y llegaron a verse 29 puntos abajo en los últimos minutos del partido, ya con todos los titulares sentados en los respectivos banquillos.

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Tyrese Maxey fue el máximo anotador de los 76ers, con 24 puntos. Anfernee Simons, ex de los Celtics y también parte de la operación que de Brown y George, aportó 17 puntos, Joel Embiid sumó 16 y LeBron James se quedó en 11 puntos y 8 rebotes.

Para Boston, más allá de los 36 puntos de George y 21 de Tatum, destacó Payton Pritchard con 18 puntos. Los Celtics anotaron 22 triples, el doble que los 76ers.

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El español Hugo González terminó con 10 puntos, dos rebotes, dos asistencias, tres robos y un tapón en algo más de 19 minutos en pista. El madrileño ha regresado al banquillo tras empezar como titular en tres partidos la semana pasada.

Con esta victoria, los Celtics (9-2) arrebatan el liderato del Este a los 76ers (9-3). EFE