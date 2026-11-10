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Junta Electoral ordena a CHJ suspender unas jornadas sobre inundaciones y retirar una publicación en Instagram

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La Junta Electoral Provincial de Valencia ha ordenado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) suspender unas jornadas sobre proyectos para reducir el riesgo de inundaciones hasta que haya finalizado el proceso electoral el próximo 29 de noviembre, así como eliminar del perfil de Instagram del organismo una publicación sobre el calendario de celebración de las mismas.

Los hechos fueron denunciados por el PP y la Junta Electoral declara que la CHJ vulnera el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) por "quebrantar el principio de neutralidad". En concreto, se trata de unas jornadas organizadas por la CHJ para presentar los proyectos en el marco del Plan Valencia para la mejora de la resiliencia frente a inundaciones, a celebrar entre el 3 y el 12 de noviembre en municipios como Riba-roja, Cheste, Aldaia, Quart de Poblet, Utiel o Paiporta, entre otros.

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La CHJ había alegado que el anuncio "únicamente tiene por objeto dar a conocer el lugar, fecha y hora de las reuniones convocadas para dicha semana" y que se trata de encuentros "completamente técnicos, que se organizan de forma consensuada con los ayuntamientos, en los que únicamente se exponen los detalles técnicos de las actuaciones programadas al objeto de recabar las propuestas de la ciudadanía".

De hecho, sostenía que, por su contenido, resultan "necesarias para la salvaguarda del interés público (en el sentido de conseguir la mejor redacción de los proyectos) y el correcto desarrollo de los servicios públicos (asegurar que el proceso de participación pública se realice con el mayor alcance y las mayores garantías)".

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Sin embargo, la Junta Electoral Provincial no considera que este tipo de reuniones puedan enmarcarse entre las campañas institucionales permitidas y esgrime que la aprobación del citado plan frente a inundaciones "no depende en el momento actual de un específico trámite de participación ciudadana", de modo que la "suspensión del calendario de actos, al menos hasta que haya finalizado el proceso electoral", como se solicita por parte del PP, "no parece que vaya a provocar un retraso innecesario sobre un asunto que prioritario para la sociedad valenciana".

"DETERMINADAS CONNOTACIONES DE PROMOCIÓN" DEL GOBIERNO

En este sentido, el organismo electoral desliza que la campaña de información de la CHJ, "sin poner en cuestión su indudable interés para la ciudadanía, puede presentar determinadas connotaciones de promoción del actual Gobierno de España en cuanto a la puesta en marcha del indicado Plan Valencia que, además, afecta a una materia de especial sensibilidad en esta provincia".

Por su parte, tras conocer la resolución de la Junta Electoral, el portavoz de campaña del PPCV, Gerardo Camps, en un comunicado, ha acusado al Gobierno de haber convertido la Confederación Hidrográfica del Júcar en "un instrumento político al servicio del PSOE".

"Un organismo que siempre se había caracterizado por su rigor técnico y su independencia haya acabado sometido a los intereses partidistas del sanchismo, especialmente en una materia tan sensible para los valencianos como la prevención de inundaciones y la seguridad de los municipios afectados por la dana", ha señalado.

EL PP ACUSA A LA CHJ DE "HACER CAMPAÑA ELECTORAL"

El portavoz 'popular' ha criticado que, mientras "siguen pendientes obras muy importantes en los barrancos y cauces afectados por la tragedia de la dana de octubre de 2024, el Ejecutivo central se dedique a utilizar el dolor y la preocupación de miles de familias para hacer campaña electoral en lugar de ejecutar las obras que necesitan los valencianos".

"Sánchez no puede esconder su falta de gestión detrás de una campaña institucional que la propia Junta Electoral ha declarado contraria a la ley", ha incidido Camps, que ha exigido que la CHJ "recupere su carácter técnico y se centre en sus responsabilidades". "Los valencianos necesitan cauces seguros, infraestructuras que funcionen y obras ejecutadas, no un organismo público convertido en la oficina de propaganda del PSOE y del 'sanchismo'", ha concluido.

LA CHJ PRESENTARÁ RECURSO DE ALZADA

La CHJ puede interponer, de conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Loreg, recurso de alzada ante la Junta Electoral Provincial, en el término de las 24 horas siguientes a su notificación, y resolverá la Junta Electoral Central.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar han confirmado a Europa Press horas después que el organismo presentará recurso de alzada contra la citada resolución. Además, la CHJ ha anunciado, en un mensaje en redes sociales, la cancelación de las jornadas.

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EuropaPress

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