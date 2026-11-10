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El absentismo sube al 7,76 % entre abril y junio, la tercera tasa más alta del histórico

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Madrid, 10 nov (EFE).- La tasa de absentismo se situó en el segundo trimestre de 2026 en el 7,76 %, es decir, 0,14 puntos por encima de la del primero y la tercera más elevada de la serie histórica, por encima incluso de las registradas antes de la pandemia.

Según un estudio publicado este martes por Adecco Group con datos de la Encuesta Trimestral de Costes laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta tasa de absentismo recoge el número de horas no trabajadas por motivos ocasionales sobre el total de horas pactadas efectivas.

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Dentro de esos "motivos ocasionales", explica el estudio, las "faltas injustificadas" no son la porción más importante y en ellos se incluyen las horas no trabajadas por incapacidad temporal, por maternidad y adopción, los permisos remunerados o la conflictividad laboral, dejando fuera las pérdidas por ERTEs, vacaciones y días festivos.

La tasa de absentismo registrada entre abril y junio de este año se sitúa 2,26 puntos porcentuales por encima del nivel previo a la pandemia (2019) y es el tercer registro más alto de los treinta trimestres de la serie, superado solo por el segundo trimestre de 2020 (8,83 %), marcado por el confinamiento, y el cuarto de 2025 (7,78 %).

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Respecto al mismo trimestre del año pasado, la tasa de absentismo aumenta en 0,27 puntos, dice el estudio, que destaca que el 60 % de ese incremento procede de la incapacidad temporal, que pasa del 5,88 % al 6,04 % (0,16 puntos más).

Por sectores, la industria es el que mayor tasa registra (8,32 %, con 0,28 puntos más que hace un año), seguida por los servicios (7,79 %, con 0,25 puntos más) y la construcción, que marcó la más baja (6,30 %, pero con un alza de 0,38 puntos).

En función de la actividad, las actividades postales y de correos cuentan con la mayor tasa, con un 13,26 %; seguidas de los servicios a edificios y actividades de jardinería, que alcanzan el 12,83 %, y las actividades de juegos de azar y apuestas, con un 12,6 %.

Por el contrario, las más bajas se encuentran en las actividades relacionadas con el empleo, con un 2,7 %; seguidas de las actividades jurídicas y de contabilidad, con un 3,58 %, y la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, con un 3,95 %.

Por regiones, el comportamiento es dispar, ya que 13 de las 17 comunidades aumentan su tasa, dos la mantienen estables y solo dos reducen su índice de absentismo.

Canarias registra la tasa más alta en el segundo trimestre de 2026 (9,6 %, 0,3 puntos más), seguida de Asturias (9,5 %, 0,8 puntos más y el mayor alza junto con la de Extremadura, que sitúa su tasa en el 8 %) y el País Vasco (9,5 %, manteniendo así su tasa).

En el extremo contrario se ubican Baleares (5,9 %, con 0,1 puntos más), Madrid (6,8 % y 0,3 puntos más) y La Rioja (6,9 % y 0,4 puntos más).

Sólo reducen su tasa de absentismo Cantabria, con un 9,1 % (0,8 puntos menos), y Galicia, con un 8,8 % (0,1 puntos menos).

En cuanto a la siniestralidad laboral, en el segundo trimestre de 2026, la incidencia de los accidentes laborales en jornada se situó en 213 casos por cada 100.000 afiliados y mes, con una ligera caída respecto al mismo periodo de 2025 (0,2 % menos). EFE

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