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Consumo activa alerta por posible presencia de listeria en lácteos de la marca Priégola

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Madrid, 10 nov (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido este martes una alerta por la posible presencia de la bacteria listeria en varios productos lácteos de la marca Priégola distribuidos en Madrid y en Comunidad Valenciana.

Los productos implicados son leche Fresca Entera Priégola de un litro; leche fresca semidesnatada Priégola (1L); leche fresca desnatada priégola (1L); leche fresca semidesnatada Priégola sin lactosa (1L); Priégola Lában cremoso (leche fermentada 1L9; Priégola Simbiotic Drink (leche fermentada 500 ml); nata fresca Priégola (1L); Nata Fresca Priégola (250 ml).

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Los números de lotes afectados son el 299, 300, 302, 303, 307, 308, 309 y 310, envasados en brick de cartón, según ha explicado la agencia en un comunicado.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

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Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. 

Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), la agencia ha aconsejado  acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de uso realizadas por Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos.

La entidad también ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos. EFE

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