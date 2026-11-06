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Osasuna cuenta con la fuerza de El Sadar ante un Athletic lanzado

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Pamplona/Bilbao, 6 nov (EFE).- Osasuna, con solo una victoria en lo que va de competición, se aferra a la fuerza de El Sadar para recibir al Athletic Club, que llega lanzado al feudo navarro con tres triunfos encadenados, lo que le permite con optar a las posiciones europeas.

El equipo dirigido por Jagoba Arrasate sigue arrastrando las bajas de Aimar Oroz, Jorge Herrando y Romain del Castillo, de cara al encuentro de mañana frente a los Leones.

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En la portería, Sergio Herrera puede repetir como titular, aunque el técnico vasco ha dado oportunidades a ambos metas. Herrera cuajó una actuación notable a pesar de la derrota en Riazor, y se perfila de nuevo como el hombre de confianza bajo palos.

Osasuna llega, además, con la necesidad de sumar goles más allá de Ante Budimir, quien acumula el 72 % de las anotaciones en lo que va de liga, con un total de 8 goles en 11 jornadas.

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Según comentó Arrasate en la rueda de prensa previa al choque, su equipo se medirá a Athletic "que llega en muy buen momento, recuperando a gente importante, por lo que será un rival peligroso”.

"Necesitamos la fortaleza de El Sadar y tenemos argumentos para competir y sacar un buen resultado mañana", añadió.

El técnico osasunista apostará por dar continuidad al mismo bloque defensivo que ha utilizado en estas primeras jornadas desde que ha vuelto al banquillo del club navarro, mientras que en el centro del campo el esquema puede variar más. Arriba, la pareja Budimir y Dubasin parece cada vez más consolidada.

El Athletic enfoca a la tercera victoria consecutiva

El Athletic Club afronta su visita a Osasuna con el objetivo de encadenar su tercera victoria liguera consecutiva, tras las logradas en San Mamés frente al Getafe y la Real Sociedad, y continuar su escalada hacia los puestos europeos en un estadio, El Sadar, que históricamente se le ha dado bien.

El equipo rojiblanco llega al feudo navarro impulsado por el triunfo en el derbi vasco, que puso el broche a una gran semana para los de Edin Terzic, iniciada con la goleada al Getafe y culminada con la plácida clasificación copera frente al Prat.

La nota negativa del encuentro ante la Real fue la lesión de Maroan Sannadi. El delantero, que parecía haberse ganado la confianza del técnico como alternativa al lesionado Guruzeta en la posición de '9', estará varias semanas alejado de los terrenos de juego debido a un problema muscular.

Iñaki Williams es, por tanto, el único recurso disponible por ahora para Terzic en la primera plantilla para ocupar esa posición, con el canterano Txus Vizcay y la posibilidad de adaptar a algún otro futbolista como alternativas secundarias.

Sancet, que reapareció en el derbi, está ya plenamente recuperado de su lesión y apunta a titular en un once en el que la principal duda es si Navarro, destacado frente a la Real, o Berenguer, ocuparán la banda derecha para completar el ataque junto a Nico Williams.

En el centro del campo, Ruiz de Galarreta está en principio disponible tras recuperarse de sus problemas físicos, aunque todo apunta a que Gerenabarrena y Canales, cada jornada más entonados, repetirán como pareja en el eje.

.- Alineaciones probables:

. Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Rubén García, Budimir, Dubasin.

. Athletic Club: Unai Simón, Hugo Rincón, Vivian, Laporte, Yuri; Gerenabarrena, Canales; Navarro, Sancet, Nico Williams e Iñaki Williams.

. Estadio: El Sadar

. Hora: 18.30 horas

. Puestos: Osasuna (15º, 11 puntos), Athletic Club (7º, 15 puntos). EFE

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Aae/ja/ibn/soc/og

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