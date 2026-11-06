Los helicópteros NH-90 desplegados en Rumanía se activan por primera vez ante drones rusos

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Dos helicópteros NH-90 del Destacamento 'Paznic' desplegados en Rumanía se han activado por primera vez tras la detección de drones no identificados, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado, el EMAD precisa que los drones desaparecieron antes de que fuese necesario neutralizarlos, por lo que los helicópteros regresaron a la base aérea de Mihail Kogalniceanu, que acoge la operación 'Persistent Effort' en el flanco este de la OTAN.

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El EMAD destaca que la acción constituye un hito de especial relevancia ya que se trata del primer 'Alpha Scramble' de un helicóptero español desplegado en una misión internacional de la OTAN, siendo una capacidad "especialmente significativa" en un entorno donde los drones constituyen una amenaza para el espacio aéreo aliado.

CAPACIDAD COMPLEMENTARIA

Los NH-90 llegaron al Destacamento Paznic en octubre. "En este contexto, los helicópteros NH-90 aportan una capacidad complementaria, no sustituyen a los F-18, los complementan", ha destacado el jefe del destacamento, el teniente coronel Alberto Calvo López.

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"Mientras el caza ofrece velocidad, alcance, potencia de sensores y capacidad de reacción inmediata frente a determinadas amenazas, el helicóptero puede aportar flexibilidad en otros perfiles, especialmente frente a amenazas de baja cota, baja velocidad o comportamiento menos convencional", ha agregado.

El contingente español está integrado por unos 200 aviadores del Ejército del Aire y del Espacio y opera los citados cazas F-18 y los helicópteros en misiones de defensa aérea. Su cometido principal es contribuir a la disuasión y protección del espacio aéreo aliado frente a las tensiones en el mar Negro.

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En su despliegue, el contingente ha demostrado su operatividad con 37 salidas de 'Alpha Scramble' y la neutralización de un dron ruso el pasado 16 de agosto de 2026.