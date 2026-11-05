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Los empleados públicos de Ceuta guardan silencio por 100 días "sin volver a la normalidad"

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Ceuta, 5 nov (EFE).- Los empleados públicos de Ceuta han protagonizado este jueves una concentración frente al Palacio Autonómico, donde han guardado un minuto de silencio con motivo del centenar de días "sin volver a la normalidad" que está a punto de cumplirse tra la entrada masiva de migrantes registrada a finales del pasado julio.

La convocatoria, impulsada por funcionarios municipales, ha contado con la presencia del presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), acompañado por varios miembros de su Gobierno, así como representantes de organizaciones sindicales integradas en el Comité de Empresa de la administración autonómica.

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En el acto, desarrollado entre banderas españolas y ceutíes, los participantes han expresado su preocupación por las consecuencias de la crisis migratoria y han reclamado una "respuesta más contundente" por parte del Ejecutivo nacional.

Tras el minuto de silencio, la funcionaria María Luisa Villadén ha leído un manifiesto en el que los convocantes han realizado un balance de los últimos cien días, marcados, según ha señalado, por "la incertidumbre, las dificultades y la movilización ciudadana".

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El documento ha cuestionado las medidas adoptadas por el Gobierno de España, al considerar que las actuaciones desarrolladas hasta el momento no han permitido "resolver la situación".

Los participantes han criticado los traslados de migrantes entre distintos espacios de acogida y han denunciado la ausencia de soluciones que consideran definitivas.

Los promotores de la concentración también han exigido "avances en los procedimientos de expulsión y en las medidas administrativas destinadas a gestionar" la presencia de personas que accedieron irregularmente a territorio español a finales de julio.

Otro de los asuntos abordados en el manifiesto ha sido la situación de los colectivos más vulnerables, especialmente las personas mayores, los menores de edad y las personas con discapacidad, a quienes los convocantes consideran "particularmente afectados" por las dificultades derivadas de la crisis.

Según han expuesto, determinados ciudadanos han visto "condicionadas sus actividades cotidianas y han necesitado recurrir a familiares o terceras personas para desenvolverse con normalidad" una circunstancia que, a juicio de los participantes, también tiene repercusiones psicológicas.

El manifiesto ha incluido un llamamiento a mantener la unidad de los ceutíes y a continuar defendiendo los intereses de la ciudad, apelando al sentimiento de pertenencia y a la capacidad de respuesta de sus habitantes.

La concentración ha finalizado con proclamas de apoyo a Ceuta y a España. EFE

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