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Un millar de delegados de CCOO se concentran ante bancos en demanda de mejoras laborales

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Madrid, 4 nov (EFE).- Un millar de delegados sindicales de CCOO se han concentrado este miércoles ante las sedes de varias entidades financieras en seis ciudades españolas en demanda de mejoras laborales y una mejor distribución de la renta disponible entre los trabajadores.

Las concentraciones de este miércoles se han celebrado ante las sedes del BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell y Unicaja, así como Cajamar y otras cajas rurales, en Barcelona, Sevilla, Bilbao, Murcia, Albacete y Zaragoza.

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En declaraciones a EFE, el responsable de Sector Financiero de CCOO, Javier de Dios Bernal ha lamentado que otros sindicatos no se hayan sumado a esta convocatoria, que se centra en reivindicaciones de recuperación salarial, tiempo para vivir y mejorar el clima laboral.

Las concentraciones de este miércoles, "un éxito" a juicio de Bernal, han sido en volumen de participantes muy similares a las celebradas el pasado 15 de octubre.

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CCOO tiene por delante la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre, así como elecciones sindicales en diciembre en CaixaBank y Abanca, ha recordado.

Entre las principales reivindicaciones del sindicato destaca la apertura inmediata de los Observatorios de Banca y Ahorro para comenzar a negociar medidas concretas y alcanzar compromisos de cara a la negociación de los convenios que se abrirán en marzo de 2027.

Además, demandan salarios dignos y reparto de beneficios, en un sector, el de la banca, que desde 2008 ha destruido cerca del 40 % del empleo y cerrado el 64 % de las oficinas, según CCOO.

También instan a las entidades financieras a trabajar en pro de la reposición de plantillas y el relevo generacional, a controlar la presión comercial, a regular el uso de la inteligencia artificial y a garantizar planes de igualdad. EFE

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