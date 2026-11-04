Rodri será baja ante el Atlético de Madrid por una "pequeña lesión" en el bíceps femoral

Barcelona, 4 nov (EFE).- El centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri' será baja en el partido que el Barcelona disputará este domingo ante el Atlético de Madrid por una "pequeña lesión" en el bíceps femoral de la pierna derecha.
Así lo comunicó este jueves el club catalán después de las pruebas a la que fue sometido este jueves el futbolista madrileño, que fue sustituido en el descanso del encuentro de la Liga de Campeones frente el Aston Villa a causa de molestias físicas. EFE
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