Presidente de la AN recuerda el carácter reservado que tiene toda investigación penal: "Nos incumbe a todos"

05/08/2026 Fachada exterior de la Audiencia Nacional, en la calle Génova, a 5 de agosto de 2026, en Madrid (España). Esta sede alberga la Presidencia y Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, los seis Juzgados Centrales de Instrucción, la Sala de lo Penal (con sus correspondientes secciones de la 1ª a la 4ª) y la Sala de Apelación, además de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Clínica del Instituto de Medicina Legal. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, en el marco de la investigación judicial del accidente ferroviario de Urda, ha recordado el carácter reservado que tiene toda investigación penal "como forma de garantizar los derechos que están en juego" y "como forma de garantizar el éxito de la investigación". "Esto es un deber que nos incumbe a todos", ha advertido Fernández.

Así se ha pronunciado el magistrado al ser preguntado este miércoles por los audios filtrados del accidente de Urda antes de impartir en Toledo la ponencia 'La audiencia nacional, garante del Estado de derecho', en el marco del XIII foro de economía de Castilla La Mancha organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (Aefclm).

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El presidente de la Audiencia Nacional ha asegurado que su obligación y su deber ético es no pronunciarse en absoluto sobre casos que "están en marcha" pero, en cambio, sí ha querido recordar el "carácter reservado" que tiene toda investigación penal "como forma de garantizar los derechos que están en juego y como forma de garantizar el éxito de la investigación". Y por lo tanto, ha comentado Fernández, "esto es un deber que nos incumbe a todos".