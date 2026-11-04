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Padre e hijo acusados de intentar matar a dos hombres en Ferrol: "Estábamos amenazados de muerte"

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Un padre y un hijo acusados de agredir a dos hombres, en Ferrol, con el empleo de una catana y un machete, además de un presunto intento de atropello, han atribuido el inicio de la pelea a los denunciantes.

"Estábamos amenazados de muerte", han asegurado en alusión a los que consideraron familiares de estos, algo que, en el juicio celebrado en la Audiencia de A Coruña, han negado las víctimas, que no admitieron la existencia de rencillas previas, en su declaración de este martes. También apuntaron a un ataque sorpresivo.

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"Yo lo que vi es que lo iban a matar", ha manifestado el acusado más joven. Mientras, en su testimonio, su padre, también procesado, ha afirmado que sacó una catana, pero ha negado que la usase. Además, ha dicho que las heridas que presentaba una de las víctimas eran porque estaban tirados en el suelo.

"No paraba de agarrar la catana", ha asegurado para justificar las heridas del hijo del hombre también herido y que, en su caso, sufrió una fractura en la cabeza por los golpes recibidos y que, según expuso una perito del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), le podía haber causado la muerte por el abundante sangrado de no haber existido una rápida intervención.

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Respecto al inicio de la discusión, el padre acusado la ha atribuido a que la víctima más joven le miró mal. "Me dijo qué pasa y yo le dije nada, nada". Despúes, ha explicado que apareció el progenitor de este y que empujaron a su mujer cuando tenía un niño pequeño en sus brazos. "Ahí saqué la catana para asustarles", ha aseverado.

A su vez, su hijo ha precisado qe vio desde una ventana lo que ha calificado como una agresión a su padre, del que, ha detallado, lo vio en el suelo. "Le estaban pegando, no paraban, entré en pánico y le pegué con el machete, en la nuca", ha relatado sobre los hechos posteriores y respecto a la agresión sufrida por el hombre mayor.

También ha admitido que se subió a la furgoneta con la intención de "asustarlos" no de matarlos. "Hice amago de querer atropellar, pero no con intención de matar", ha insistido en el juicio.

HECHOS

Según el escrito fiscal, sobre las 22.45 horas del 31 de octubre de 2025, el procesado se encontraba en su furgoneta, en la avenida de Vigo de Ferrol, cuando, por causas no determinadas, comenzó una discusión con otros dos hombres, padre e hijo.

Después, arrancó el vehículo y circuló unos 100 metros por dirección prohibida hasta detenerse en la plaza Camilo José Cela, siendo seguido por los otros dos varones hasta que se apeó del coche con un arma blanca de grandes dimensiones, en concreto una catana, según se ha indicado en el juicio.

En ese momento, cuando se encontraba discutiendo con estos dos hombres, el otro procesado, hijo del primero, apareció "provisto de otro machete de grandes dimensiones con el que le asestó un fuerte golpe en la cabeza" a uno de ellos.

Finalmente, comenzó una agresión entre el acusado y su hijo, también procesado, con los otros dos hombres con intención, para Fiscalía, de "acabar con su vida". Las víctimas trataron de contener la agresión con sillas de la terraza de una cafetería.

Uno de los acusados se subió también a una furgoneta "arrancando a gran velocidad hacia ellos con intención de atropellarlos para provocar su fallecimiento si bien no lo logró al esquivar su acción y salir ambas víctimas corriendo para refugiarse en un portal".

El Ministerio Público, en línea con la acusación particular, califica los hechos como constitutivos de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y pide penas de 12 años de prisión por cada uno de ellos para el padre acusado y de 14 años de cárcel por cada delito para su hijo.

La defensa ha pedido para el padre acusado condena por un delito de lesiones y para el hijo por homicidio en grado de tentativa, con aplicación de eximente de legítima defensa.

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EuropaPress

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