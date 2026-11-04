La portavoz de Vox en Cantabria tras declarar por el bolígrafo grabador: "No voy a hacer ningún comentario"

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La portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, ha rehusado hacer comentarios a la prensa tras declarar este miércoles, durante una media hora ante el titular de la Plaza de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Santander como investigada en la causa abierta a raíz de la denuncia presentada a raíz de la aparición de un bolígrafo grabador en un despacho de este Grupo en la Cámara.

"No voy a hacer ningún comentario", ha dicho la diputada de Vox al salir de declarar ante el juez a los medios congregados en el Palacio de Justicia de Salesas.

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Díaz, que se ha mostrado huidiza con la prensa, estaba citada a las 10.20 horas y ha sido sobre las 10.50 cuando ha salido de la sala donde ha declarado. Después, ha permanecido una hora dentro de los juzgados.

Además, ha salido de Salesas por la puerta ubicada en la calle Simancas intentando pasar desapercibida de los periodistas, con el abrigo completamente abrochado y la capucha cubriéndole parte del pelo. A escasos metros, Díaz ha entrado en un vehículo que la ha recogido, y que estaba conducido por la también diputada de Vox Natividad Pérez Salazar, sin hacer ninguna declaración a los medios que intentaban captar su imagen. El procedimiento se instruye por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y se incoó a raíz de la denuncia presentada en 2024 por dos diputados de Vox --Armando Blanco y Cristóbal Palacio, que ese año dejó el grupo y la formación-- y dos asesores. La interpusieron un día después de encontrar en el despacho de los asesores y sobre la mesa del que trabajaba para la portavoz un bolígrafo grabador.

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En su auto, el instructor explicó que el dispositivo contenía 25 archivos de audio y en tres de ellos se evidenció que la mujer que se escucha, y que "ha sido identificada por tres personas" como la portavoz de Vox en la Cámara, "tenía conocimiento de la existencia del bolígrafo grabador, conocía su uso y pretendía obtener con él 'grandes cosas'", como así se oye en una de las grabaciones.

El magistrado añadió que "dicho contenido no puede dejar de ponerse en relación con el contexto en el que las grabaciones se producen", y es que "existía una situación de rivalidad política" dentro del Grupo Parlamentario "que enfrentaba principalmente" a la portavoz con otros dos diputados -los que denunciaron los hechos- "y que se trasladaba también a los asesores".

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En este sentido, los denunciantes --los dos citados diputados y dos asesores- "reconocieron" que el otro asesor --investigado en la causa-- "en aquellos momentos trabajaba prácticamente en exclusiva" para la portavoz del grupo.

Por ello, el magistrado concluyó que "el contenido de las grabaciones mencionadas, el contexto en el que las mismas se producen y el hecho de que su posible autor --el asesor investigado-- trabajara en aquellos momentos para la portavoz del Grupo Parlamentario de forma casi en exclusiva, constituyen indicios de la posible participación en los hechos investigados" de Leticia Díaz, "razón por la que procede dirigir el procedimiento frente a la misma y tomarle declaración en calidad de investigada".

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En su denuncia, los diputados y asesores manifestaron que "sospechaban que el bolígrafo se hubiera estado utilizando por el otro asesor para grabar subrepticiamente conversaciones de sus compañeros de despacho", "con la finalidad de perjudicarlos, dada la rivalidad política que ya entonces existía entre los diputados que integraban el Grupo Parlamentario Vox", señaló en su auto el juez.

El análisis de la memoria del dispositivo concluyó que el mismo almacena 25 audios en los que aparecen grabadas distintas conversaciones. En tres de ellas se identifica como interlocutores al asesor investigado y a la portavoz, y en las mismas ambos "se refieren, sin duda, al dispositivo".

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