Illa, a Abascal: "Espero que no se vaya del país cuando pierda, como hizo Bolsonaro"

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Barcelona, 4 nov (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha celebrado este miércoles el triunfo demócrata en las elecciones legislativas de EE.UU. y ha retado al líder de Vox, Santiago Abascal, a no emular al brasileño Flávio Bolsonaro y a permanecer en España si pierde las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha dicho en la réplica al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno del Parlamento de Cataluña.

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"Espero que el señor Abascal y usted no se marchen del país, como ha hecho Bolsonaro, cuando vuelvan a perder las elecciones el 29 de noviembre. Tenga las narices de quedarse aquí y hacer frente a sus responsabilidades como demagogo mayor del reino", ha afirmado.

Illa ha destacado que el "discurso de odio" ha sido "derrotado" tanto en las elecciones presidenciales en Brasil y como en los comicios legislativos en EE.UU.

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"Abascal y yo no nos vamos a ir", ha garantizado Garriga, que ha pronosticado que Vox va a "barrer" a los socialistas en las urnas. EFE

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