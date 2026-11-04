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Fiscalía pide 16 años de prisión por tentativa de homicidio al acusado de apuñalar a sus hermanos en La Pola (León)

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El Ministerio Fiscal solicita 16 años de prisión por tentativa de homicidio con agravante de parentesco para F.L.A., acusado de apuñalar a uno de sus hermanos en el pecho, la espalda y el pulmón y a otro en la cara posterior del muslo y el pulmón en el domicilio en el que convivían de La Pola de Gordón (León) durante la madrugada del 16 de octubre de 2025.

Durante el juicio, celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de León, el acusado ha insistido en que el día de los hechos y durante las tres jornadas previos había consumido alcohol, drogas --cocaína y heroína-- y medicación psiquiátrica tras ver fallecer a otro de sus hermanos, por lo que no recuerda nada de la madrugada en que se produjo el suceso. Además, ha reconocido tener una adicción a sustancias estupefacientes desde hace más de 20 años y ha recalcado que no tenía ningún motivo para querer matar a sus hermanos.

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Durante la vista oral ha prestado declaración uno de hermanos agredidos, que ha hecho hincapié en todo momento en que el trato entre ambos siempre ha sido bueno y no tenía intención de matarle, pero su hermano estaba deprimido, mezcló la medicación psiquiátrica con alcohol y sustancias estupefacientes y "no estaba en sus cabales", "no sabía ni quién era". "Tenía un colocón de muerte; no sabía quién era ni lo que hacía (...) Mi hermano no era mi hermano", ha relatado.

Tras señalar que la agresión consistió en un "pinchacito en un lado" con un cortauñas, una "tijerita" o un cuchillo, se ha reproducido la declaración que realizó tras los hechos, en la que expuso que el agresor había tomado medicación de manera descontrolada y alcohol, cogió un cuchillo y le dio una puñalada en el pulmón, otra en espalda y otra en el pecho. "Sangraba un montón (...) Fui a pedir auxilio y desperté en el hospital. Yo no podía defenderme porque estaba sangrando, me estaba faltando respiración y llamé a Guardia Civil", añadió.

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"NO SABÍA NI QUIÉN ERA"

En aquel momento también dijo que F.L.A. había agredido al otro hermano con el que convivían y que su intención no era interponer una denuncia, sino que ingresara un centro para poder rehabilitarse. "Le perdono. Se le fue la cabeza. Estaba hasta el culo de pastillas, estaba como un toro cando sale a la plaza. Parecía un zombie. No sabía ni quién era, ni tenía intención de hacernos daño. Le dio esa ventolera", señaló.

En cuanto al otro hermano víctima de los hechos, se ha acogido a su derecho de no prestar declaración.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar tras producirse el suceso, han declarado que el acusado reconoció ser autor de los hechos y que, en su opinión, "no estaba fuera de sí".

En cuanto a los forenses, han reconocido que las heridas presentadas por ambos agredidos en tórax y pulmón podrían haber puesto en riesgo la vida de no haber recibido tratamiento médico. Los agredidos permanecieron hospitalizados cuatro días, uno de ellos dos días en la UCI.

LA AGRESIÓN PODRÍA HABER CAUSADO LA MUERTE

El Ministerio Fiscal ha recordado que el acusado admitió en declaración judicial el día de los hechos haber recogido un cuchillo y haber cometido una agresión. Además, ha apuntado que tiene antecedentes penales por robo con violencia e intimidación y por lesiones y ha insistido en que las puñaladas se produjeron en puntos vitales y podrían haber causado la muerte.

Así, ha solicitado una pena de 16 años de prisión --ocho por la agresión de cada uno de los hermanos-- por tentativa de homicidio con agravante de parentesco.

La defensa ha solicitado la absolución o la reducción de la pena a la correspondiente por un delito de lesiones y ha sostenido que la intención del acusado no fue acabar con la vida de sus hermanos. Además, ha recordado que el procesado padece Trastorno Límite de Personalidad y tiene reconocida una discapacidad del 46 por ciento, lo que sumado a la politoxicomanía podría considerarse como eximente o atenuante.

Finalmente, el acusado se ha acogido al derecho a la última palabra para reiterar que no recuerda nada de lo sucedido y asegurar que su intención no era dañar a sus hermanos: "Por mucho que quieran decir que me acuerdo dios sabe bien que no me acuerdo, no me acuerdo de nada y no era mi intención hacer daño a mis hermanos".

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EuropaPress

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