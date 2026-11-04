Ana Vázquez (PP) cree que el CIS, y no las víctimas, propició la dimisión de Puente

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Alicante, 4 nov (EFE).- La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha considerado este miércoles que la encuesta del CIS sobre el coste político de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Códoba) y Urda (Toledo), "y no los 116 muertos que tiene a sus espaldas", propició la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, Vázquez ha dicho que la causa de la caída de Puente ha sido "el CIS de (José Félix) Tezanos, que ayer llegó a la Moncloa y donde se veía claramente el coste político que tenía este segundo accidente de Renfe".

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Para la portavoz popular, el anuncio del ya exministro Puente se produjo después de "cuatro horas de espectáculo y sin pedir perdón" a las víctimas y -ha dicho- recibir un mensaje "que le obligaba a tomar la decisión de presentar su dimisión".

Esta marcha, ha proseguido, se suma a las de la portavoz socialista Montse Mínguez y del delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín, y refleja que "el sanchismo está dando sus últimos coletazos" en una precampaña en la que el PP se centrará en denunciar "el desmantelamiento sistémico que somete (Pedro) Sánchez a las instituciones y los servicios públicos".

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Vázquez ha comentado que "jamás se había visto" que, al coger un tren, "los españoles no sepamos a qué hora o si ya nunca vamos a llegar", y ha opinado que es producto del desmantelamiento y abandono cuando hace no mucho el sistema ferroviario "era uno de los mejores de Europa y posiblemente del mundo". EFE